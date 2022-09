La stella NBA Giannis Antetokounmpo presterà il suo nome a un nuovo ETF sostenibile

Sport e finanza, un binomio perfetto. Lo sa bene la stella dell’NBA Giannis Antetokounmpo che si lancia negli investimenti sostenibili.

Il leader dei Milwaukee Bucks, due volte MPV e vincitore dell’anello NBA nel 2021, sta lavorando con Calamos Advisors, con sede in Illinois, su un ETF che investirà in aziende sostenibili. Il nuovo Calamos Antetokounmpo Sustainable Equities Fund consentirà agli investitori di posizionarsi sulla performance delle aziende che aderiscono a standard ambientali, sociali e di governance determinati internamente. Saranno escluse quelle coinvolte in attività quali test sugli animali, il gioco d’azzardo, l’energia nucleare e l’alcool.

Calamos ha rifiutato di rivelare se Antetokounmpo abbia finanziato o meno il fondo. “I valori condivisi tra Calamos Investments e Giannis Antetokounmpo gettano le basi per una grande collaborazione”, ha dichiarato un rappresentante di Calamos in un comunicato. “Insieme, stiamo creando un fondo sostenibile e cercheremo di generare investimenti e ritorni sociali.

Antetokounmpo, due volte giocatore di maggior valore conosciuto come il “Mostro greco”, nel 2021 ha vinto il campionato NBA ed è molto vicino al fondatore di Avenue Capital Group Marc.

Il fondo sarà co-gestito dai vicepresidenti senior di Calamos James Madden e Anthony Tursich. I due gestori di portafoglio sono entrati a far parte dell’asset manager da oltre 40 miliardi di dollari nel 2021 e attualmente gestiscono il Calamos Global Sustainable Equities Fund, lanciato il 17 dicembre 2021. “Il nostro obiettivo è ispirare, guidare la grandezza e contribuire a un mondo di benessere e prosperità per tutti” ha dichiarato Jessica Fernandez, chief marketing officer di Calamos Investments.

Il fondo Calamos Global Sustainable Equities Fund ha perso il 22% quest’anno, ha un rapporto di spesa dello 0,95% e attualmente detiene circa 7 milioni di dollari in clienti, secondo Morningstar.