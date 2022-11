Nikola batte le attese per Q3 ma sbanda a -7% a Wall Street. Target produzione camion non sarà rispettato

Il produttore di camion elettrici, Nikola ha pubblicato i conti del terzo trimestre battendo le attese degli analisti. La società guidata da Michael Lohscheller ha dichiarato di aver prodotto 75 camion in Q3 e di aver consegnato 63, generando abbastanza profitti per battere le attese di Wall Street. L’azienda ha beneficiato del passaggio ai camion elettrici da parte di società di logistica che cercano di ridurre i costi di proprietà e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Gli analisti Visible Alpha si aspettavano una produzione di 70 unità rispetto ai 75 effettivi.

Da inizio anno la società ha consegnato 111 camion e dunque non sarà in grado di produrre e consegnare gli obbiettivi precedente fissati ovvero tra le 300 e le 500 unità nel 2022. Il produttore di camion elettrici sta anche cercando di trarre vantaggio dalla nuova legge, Inflation Reduction Act approvata di recente per ridurre i costi nelle attività di produzione e di energia a idrogeno.

Il titolo è tornato in rosso, perdendo il 7% a 3,06 dollari per azione dopo aver iniziato la seduta in rialzo del 10%.

I numeri del Q3 di Nikola

La perdita netta si è ridotta a 236,2 milioni di dollari, o 54 centesimi per azione, nel trimestre conclusosi il 30 settembre, rispetto ai 267,57 milioni di dollari, o 68 centesimi per azione, dell’anno precedente. Per quanto riguarda i ricavi, il produttore di camion elettrici ha registrato 24.2 milioni di dollari rispetto ai 22,1 milioni di attese degli analisti.

Il CEO, Michael Lohscheller ha affermato che Nikola ha fatto “progressi significativi” nella costruzione di una rete di rifornimento di idrogeno prima del lancio pianificato dei camion alimentati a celle a combustibile, il prossimo anno. La società ha dichiarato il mese scorso che sta lavorando per avere accesso a un massimo di 300 tonnellate di idrogeno al giorno, poiché mira ad avere 60 stazioni di rifornimento operative entro il 2026.

Inoltre, Nikola ha detto che è sulla buona strada per completare 17 camion “beta”, o pre-produzione, a celle a combustibile entro la fine del 2022. La società ne ha costruiti 6 nel terzo trimestre; quei camion verranno utilizzati per i test pilota con Walmart e altri operatori di flotte di camion.

Nikola ha dichiarato di avere circa 404 milioni di dollari in contanti alla fine del trimestre, in calo rispetto a circa $ 587 milioni del trimestre terminato 30 giugno. La società ha affermato che il totale includeva $ 100,5 milioni raccolti tramite un offerta di azioni “at-the-market”.

Ad agosto la società ha presentato una dichiarazione di registrazione che le consente di raccogliere un totale di $400 milioni tramite la vendita di nuove azioni di volta in volta.

Mentre in ottobre, Nikola ha completato l’acquisizione di uno dei suoi fornitori di batterie, Romeo Power. Nikola ha affermato che portare le operazioni di Romeo all’interno dell’azienda potrebbe permettere alla società di risparmiare fino a $ 350 milioni nei prossimi quattro anni. Ricordiamo che il produttore di camion elettrici ha pagato 144 milioni di dollari in azioni per Romeo.