Triboo approva i conti del 1° semestre

Il Cda di Triboo ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

“In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà e nonostante un generale rallentamento del mercato digitale, Triboo conferma la propria resilienza e la capacità di sapersi adattare al cambiamento, continuando a operare in modo sostenibile e redditizio” – commenta Riccardo Maria Monti, Presidente del Cda di Triboo. “Ciò è stato possibile grazie una serie di azioni strategiche di efficientamento dei processi e della struttura dei costi, affiancata dall’evoluzione dell’offerta commerciale del Gruppo sostenuta anche dai continui investimenti in nuove tecnologie, che confidiamo rappresentino la base per l’ulteriore crescita futura.”

I ricavi sono pari a 42,2 milioni di euro in decrescita del 13% rispetto al primo semestre dello scorso esercizio. La riduzione è da imputare anche al fatto che i ricavi del primo semestre 2022 avevano beneficiato della contribuzione da parte della commessa per la campagna di comunicazione globale di promozione del made in Italy assegnata da ICE. Inoltre, nel corso del periodo in esame si è protratto il generale rallentamento del mercato.

In termini di marginalità, l’Ebitda si attesta a 4,2 milioni (rispetto a 6,4 milioni del primo semestre 2021). Oltre all’effetto negativo legato al venir meno della sopra citata commessa ICE, la decrescita è stata fortemente influenzata dai risultati della controllata E-Photo S.r.l., che ha in corso un processo di riposizionamento verso servizi innovativi con un forte contenuto tecnologico (quali gli scatti in 3d ed applicazione di artificial intelligence nei processi di post-produzione), sostenendo quindi importanti investimenti in tecnologia, spesati nel conto economico per la parte preponderante.

In generale, al netto di questi fenomeni, il Gruppo ha saputo quindi difendere la propria marginalità pur nella già descritta situazione di incertezze macroeconomiche e di mercato; ciò a dimostrazione della validità delle azioni strategiche di efficientamento dei processi e della struttura dei costi poste in essere dal management.

Il risultato netto è negativo per 468 mila euro, rispetto ad un utile di euro 930 mila del primo semestre 2022; si evidenzia in particolare un rilevante incremento degli oneri finanziari causato dall’andamento dei tassi di interesse.

La posizione finanziaria netta, comprendente i debiti finanziari per affitti e leasing contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, è negativa per 16,2 milioni, mostrando un incremento di 5,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. Tale andamento è principalmente legato all’andamento del mercato dell’e-commerce, che per sua natura ha un rilevante impatto finanziario negativo sul Gruppo nei periodi di contrazione, come avvenuto nel corso del primo semestre.

A livello di singole Divisioni, la divisione Digitale registra ricavi pari a 32,4 milioni con un Ebitda pari a 3,6 milioni, mentre la divisione Media chiude i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 10,2 milioni con un Ebitda pari a 0,6 milioni di euro.

La previsione per i prossimi mesi è quella di una generale ripresa dei consumi e degli investimenti, che possano sostenere la crescita del Gruppo, ciò in considerazione anche di determinate gare e contratti già in corso di finalizzazione. Si prevede inoltre la crescita dei nuovi servizi tecnologici che il Gruppo è in grado di offrire grazie agli investimenti effettuati, soprattutto in termini di capitale umano.