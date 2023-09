Transizione energetica, l’appello di Bce-Aie-Bei. Lagarde: bisogna fare di più

“La transizione green è una sfida per la politica caratterizzata da una difficoltà unica, in quanto la posta in gioco è così alta e il percorso verso il successo è così complesso”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, stando a quanto emerge dal comunicato congiunto Bce-Aie-Bei, diramato in occasione della conferenza di alto livello a Parigi sulla transizione energetica in Europa, che si aprirà oggi.

“Tuttavia – ha aggiunto Lagarde – la risposta è andare avanti con la transizione, il che significa comprendere le sfide che comporta e assicurare che i costi vengano condivisi in un modo equo”.

“C’è bisogno di fare di più – ha continuato la presidente della Bce Christine Lagarde – per promuovere un mercato per la finanza green: un mercato che ridurrebbe i premi sul rischio e che aiuterebbe ad abbassare i costi di finanziamento”.

Nel comunicato congiunto della Bce, dell’AIE e della BEI, si legge che la presidente della Bce Christine Lagarde, il numero uno della BEI Werner Hoyer e il direttore esecutivo dell’AIE (Agenzia internazionale dell’energia) lanceranno un appello a favore di una accelerazione del processo di transizione energetica.

L’appello, rivolto ai leader dei governi, alla finanza e all’industria dell’Europa, è di assicurare una transizione verso un’energia pulita che sia “giusta e veloce e che assicuri il mantenimento della competitività”.

Ministri, ambasciatori, imprenditori e banchieri centrali si riuniscono oggi a Parigi nel quartiere generale dell’Agenzia internazionale dell’Energia (Aie), in occasione della conferenza di alto livello dedicata al tema della transizione energetica.