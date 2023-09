Maire annuncia risultati offerta Senior Unsecured Sustainability Linked Notes a Lussemburgo e in Italia

Maire Tecnimont ha annunciato i risultati dell’offerta pubblica in Lussemburgo e in Italia dei suoi bond “Senior Unsecured Sustainability Linked Notes due 5 October 2028”.

L’emissione si è aperta alle ore 09:00 (CEST) del 26 settembre 2023 ed è stata conclusa in via anticipata, alle ore 09:28 (CEST) del 28 settembre 2023, Maire Tecnimont S.p.A.

Il gruppo ha reso noto che il controvalore nominale complessivo delle obbligazioni sottoscritte è ammontato a 200 milioni di euro, a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, e che i proventi lordi derivanti dall’offerta ammontano ad 200 milioni.

Maire ha aggiunto inoltre che il tasso di interesse delle obbligazioni è pari al 6,50% annuo lordo, ricordando che è previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025.

“Conseguentemente, in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In

pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via

posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024”.

Maire ha infine ricordato che la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 2.4.3 del proprio Regolamento per il 5 ottobre 2023.

Nella stessa data, le obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino

ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio

delle negoziazioni.

in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In

pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via

posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.