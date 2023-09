Pochi settori hanno risentito così tanto della pandemia come quello dell’aviazione. Dopo aver affrontato situazioni difficilissime nel corso dei lockdown, il traffico passeggeri sempre più in crescita in tutto il mondo sta iniziando a infondere ottimismo in questo settore. Le azioni delle compagnie aeree potrebbero ora sembrare un’opportunità per gli investitori.

Il recupero degli indici settoriali Usa ed europeo

L’industria aeronautica è stata duramente colpita dai lockdown attuati a partire da marzo 2020 e per oltre un anno bloccando a terra la gran parte delle flotte aeree, cancellando in pochi mesi decenni di crescita del traffico passeggeri e cargo, portando alla perdita di posti di lavoro in tutto il mondo. Tuttavia, il settore si è ripreso come mostrano i due indici settoriali: il Dow Jones US Total Market Airlines per le compagnie statunitensi e lo Stoxx Europe Total Market Airlines per le aviolinee europee.

Il grafico dell’indice settoriale Usa (paniere composto da alcune compagnie tra cui Delta Airlines, American Airlines, Southwest e Spirit) illustra che dai minimi del 2020 il recupero è stato di oltre il 60%. L’indice settoriale europeo (che vede tra i componenti principali del paniere società quali Air France-Klm, EasyJet, IAG, Lufthansa, Ryanair e Sas) ha invece recuperato quasi il 40% dai minimi del 2020.

Traffico passeggeri in crescita e domanda elevata

Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l’ultimo report Iata (International Air Transport Association), ha compiuto un altro passo avanti nella ripresa post-Covid per il traffico passeggeri. La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid.

Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell’8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall’aumento della domanda nel mercato interno cinese. A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l’88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l’85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale.

“Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa” ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.

Maxi cedola fissa di 15 euro a novembre

In base a quanto detto sopra, il settore dell’aviazione può avere un grande potenziale e quindi essere un possibile tema di investimento. Nella nuova serie di Maxi Cash Collect emessi di recente da BNP Paribas troviamo anche il certificato con ISIN NLBNPIT1U837 sul basket formato dai seguenti tre titoli: Air France-KLM, American Airlines ed EasyJet. Un prodotto che pagherà un maxi premio iniziale di 15 euro, con data di valutazione 27 novembre 2023. Per questa emissione, il pagamento della maxi cedola avviene indipendentemente dall’andamento dei due sottostanti.

Successivamente, fino alla scadenza (9 settembre 2026), il certificato paga un premio trimestrale di 1 euro (4% annuo) se, ad ogni data di valutazione intermedia, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale alla barriera (60% del rispettivo valore iniziale) e proseguirà la sua vita fino alla data di valutazione successiva. Tutti i premi condizionati sono dotati di effetto memoria. In particolare, grazie a questa caratteristica, eventuali premi condizionati non corrisposti nelle precedenti date di pagamento trimestrali verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento della cedola.

Possibilità di scadenza anticipata da marzo 2024

A partire dal sesto mese di vita (marzo 2024), qualora Air France-KLM, American Airlines ed EasyJet quotassero al di sopra del valore iniziale nelle date di valutazione trimestrali, il certificato, oltre al pagamento del premio (1 euro) con effetto memoria, rimborserà anticipatamente anche l’importo nozionale (100 euro).

Alla scadenza (9 settembre 2026), se il certificato non è stato liquidato anticipatamente, sono due gli scenari possibili. Se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera (60%), il prodotto rimborsa il 100% dell’importo nozionale (100 euro) oltre all’ultimo premio (1 euro) e a quelli eventualmente in memoria. Altrimenti, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera (60%), il certificato paga un importo commisurato alla performance del titolo peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro e la valuta dei sottostanti (dollaro Usa per American Airlines e sterlina per EasyJet), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui tre titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Più della metà degli analisti che seguono il titolo EasyJet ne consigliano l’acquisto (buy) rispetto al mantenere la azioni in portafoglio (hold) o vendere (sell). Su Air France-KLM, invece, c’è una sostanziale parità tra i giudizi buy e hold, mentre solo 1 suggerisce il sell. Infine, su American Airlines c’è una netta prevalenza di chi consiglia l’hold rispetto ai buy e sell. Inoltre, il target price medio a 12 mesi indica che attualmente questi titoli appaiono sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con i certificati d’investimento come i Maxi Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il settore dell’aviazione) nel medio e lungo termine per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata oppure alla naturale scadenza (dopo tre anni).

AVVERTENZA

