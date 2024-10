Tim giù del 3%: scatta perquisizione Gdf a dirigente, ipotesi corruzione

Titolo Tim osservato speciale a Piazza Affari in scia alle notizie (confermate dalla stessa Tim) delle perquisizioni della Guardia di Finanza nell’ufficio di un dirigente del gruppo per l’ipotesi di corruzione tra privati.

Nel dettaglio, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di due soggetti, rispettivamente procuratori delle società quotate Tim e Ntt Data Italia, per l’ipotesi di corruzione tra privati.

“Le perquisizioni sono eseguite presso i domicili dei soggetti nonché taluni uffici delle menzionate società. Il provvedimento in questione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie”, si legge ancora nella nota della Gdf.

Il titolo Telecom Italia cede, intanto, oltre il 3%, posizionandosi sul fondo del Ftse Mib.

La nota di Tim

Poco dopo l’avvio delle contrattazioni in Europa, è arrivata anche la nota ufficiale di Tim che ha confermato che “nel corso della mattina di oggi la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’ufficio di un proprio dirigente per l’ipotesi di corruzione tra privati“. Secondo quanto indicato nel comunicato, la società guidata da Pietro Labriola ha fatto sapere che “collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo”.