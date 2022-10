Tatatu vola anche oggi: +22% e market cap già oltre i 3 miliardi

Tatatu catalizza gli acquisti anche oggi. A Parigi il titolo del social media italiano segna +22% a 4,10 euro, con quotazioni già più che raddoppiate rispetto ai 2 euro del prezzo di riferimento a cui si è affacciato alla Borsa di Parigi.

Tatatu ha portato a termine con successo l’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Paris, segmento Private Placement (con il ticker: ALTTU). Il “direct listing” è stato completato ieri con l’ammissione alle negoziazioni di 814.265.232 azioni, ad un prezzo di riferimento pari a 2 euro per ciascuna azione, che corrisponde al prezzo di sottoscrizione di una recente operazione di private placement effettuata nelle settimane che hanno preceduto la quotazione.

I rialzi dei primi due giorni portano Tatatu a una valutazione di già oltre 3,2 mld.

TaTaTu è stata fondata nel 2020 dal produttore cinematografico Andrea Iervolino con l’obiettivo di diventare una delle piattaforme social e di intrattenimento di cui gli utenti di tutto il mondo non possono fare a meno.

Gli utenti ricevono TTU Coin in cambio di visualizzazioni di contenuti e interazioni social. Possono anche pubblicare foto e video, ottenendo ancora più TTU Coin quando qualcuno mette un like, commenta, visualizza o condivide un post oppure quando altri utenti invitano i loro amici. I premi possono essere aggiudicati facendo offerte in occasione di aste per prodotti ed esperienze esclusivi, disponibili sul sito e-commerce di TaTaTu e prossimamente anche in negozi affiliati in località selezionate.