CheBanca!, ancora un trimestre all’insegna della crescita

Nonostante proseguano le turbolenze che hanno caratterizzato il contesto degli ultimi mesi, con un andamento dei mercati che ha indotto un rallentamento per tutto il settore, la trimestrale di CheBanca! si chiude con una con una crescita di masse qualificate, ricavi e utile.

Nel dettaglio, le masse (AUM/AUA) sono aumentate su base annua del 2,7% e dell’1,6% su base trimestrale a 17 mld di euro con raccolta netta nel trimestre di 700 mln (+8% anno si anno e +19% trimestre su trimestre).

Inoltre la crescita degli asset qualificati compensa il lieve calo dei depositi (17mld -0,9% a/a; -2,6% t/t). E gli impieghi sono risultati in crescita del 3% anno siu anno a 11,4 mld.

Ancora, i ricavi sono saliti del 5% su base annua a 100 mln con commissioni in crescita a 41 mln del 18% nello stesso periodo. E l’utile netto è stato pari a 17 mln (+15% a/a; +15% t/t).

Continuano poi, si legge in una nota dellistituto, gli investimenti nella rete distributiva e nel canale mobile, il potenziamento della brand identity e l’ampliamento dell’offerta per la clientela.

La rete distributiva è inoltre in continuo rafforzamento (1.033 professionisti, +62 su base annua e 208 punti vendita, +4 sempre su base annua) e si conferma ai migliori livelli di mercato per produttività con 512 gestori premier (+5 nel trimestre; +17 anno si anno), con NNM nel trimestre AUM/AUA per 0,4 mld di euro. 521 i consulenti finanziari (+5 nel trimestre; +45 a/a), con NNM nel trimestre AUM/AUA per 0,3 mld e 106 Filiali CheBanca! e 102 uffici di Consulenti Finanziari (+4 aanno su anno).