Tamburi: finalizza ingresso nel gruppo Italian Design Brands

Tamburi Investment Partners ha acquisito il 50,7% di Investindesign, società che attualmente detiene il 48,7% del capitale di Italian Design Brands (IDB), le cui azioni sono da questa mattina quotate sull’Euronext Milan.

IDB è la capogruppo operativa di un polo italiano dell’arredamento e del design attivo – tramite numerose partecipazioni in aziende operanti in tali settori – nella produzione di articoli di alta gamma. Nel 2022 il gruppo IDB ha raggiunto un fatturato pro forma (includendo per l’intero esercizio anche il totale del fatturato delle società acquisite nel corso dell’anno) di circa 266 milioni, con un Ebitda di oltre 49 milioni.

TIP per l’acquisto del 50,7% del capitale di Investindesign ha investito 72 milioni di euro, attribuendo ad IDB un valore del capitale economico (c.d. equity value) pari a 220 milioni.

TIP inoltre ha la possibilità, per sé o anche per persone fisiche e/o giuridiche da nominare, di acquisire fino al 15 luglio 2023, a parità di condizioni dell’acquisizione del 50,7%, un ulteriore 20% del capitale di Investindesign dagli attuali soci di Investindesign. Tale ulteriore partecipazione verrà offerta agli azionisti di Asset Italia.