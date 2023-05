Innovatec: prosegue lo sviluppo nel business della sostenibilità ambientale

Haiki+, controllata di Innovatec attiva nel business Ambiente ed Economia Circolare, ha ottenuto dalle Autorità Provinciali di competenza le autorizzazioni alla realizzazione di un impianto per attività di trattamento e recupero di rifiuti da Cartongesso presso lo stabilimento del gruppo sito a Lodi e all’ampliamento dell’impianto di messa a dimora di rifiuti industriali non pericoli sito ad Albonese (PV).

L’impianto della controllata Ecological Wall autorizzato dalla provincia di Lodi sarà completamente automatizzato e dotato delle tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività. Si estenderà su una superficie complessiva di circa 5.330 metri quadrati di cui 2.612 coperti e fornirà notevoli benefici ambientali nel settore dell’edilizia permettendo non solo una gestione ottimale del fine vita del materiale cartongesso ma soprattutto di produrre materia prima seconda da reimmettere nei processi produttivi, con una capacità massima autorizzata per il trattamento di 30.000 tonnellate annue.

L’ampliamento della capacità dell’impianto di messa a dimora di Albonese di Green Up S.p.A., autorizzato dalla provincia di Pavia per 400 mila metri cubi, rientra negli obiettivi del Gruppo per lo sviluppo nel business dell’economia circolare garantendo lo smaltimento controllato della frazione non recuperabile di rifiuti industriali non pericolosi. Verrà realizzato con tecniche ingegneristiche d’avanguardia e funzionali per lo svolgimento di tale attività rispettando tutti i criteri regolatori ed ambientali.