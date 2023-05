Energy: al via gigafactory con Pylontech EU per batterie al litio

Energy, attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia e quotata su Euronext Growth Milan, ha formalizzato la costituzione della società in joint venture con Pylontech EU (controllata al 100% da Pylon Technologies, quotata alla borsa di Shanghai), il primo costruttore al mondo di batterie al litio per uso ciclico stazionario, per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Scopo della joint venture è rafforzare il business comune nel territorio europeo tramite una società di nuova costituzione, partecipata da entrambe le aziende, per la produzione e commercializzazione in Europa di batterie al litio.

La joint venture denominata “Pylon LiFeEU S.r.l.” ha sede presso lo stabilimento di Energy a Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). Qui sarà avviata entro la fine del 2023 la produzione di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) cobaltfree, necessarie allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare da pannelli fotovoltaici. Sarà dunque realizzata una Gigafactory all’interno dello stabilimento produttivo di Energy.

Il business plan della joint venture prevede la realizzazione, in fase iniziale, di un primo sito che potrà arrivare ad una capacità produttiva di 600-800 batterie al giorno, pari a 3-4 Megawattora (MWh) di capacità di accumulo. Grazie a questa joint venture, Energy sarà l’unica azienda italiana a realizzare internamente sia il sistema di accumulo energetico che le batterie di stoccaggio.