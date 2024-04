Tabula: maggiore offerta di soluzioni Paris Aligned per evitare una crisi climatica globale

Il primo bilancio delle Nazioni Unite sui progressi compiuti dai Paesi che si sono impegnati a ridurre le emissioni di carbonio mostra che la maggior parte di essi non è in grado di raggiungere il “net zero” entro il 2050 e ha bisogno di trilioni di dollari di capitale pubblico e privato per realizzare la transizione verde.

Tabula, fornitore indipendente di ETF a reddito fisso leader in Europa con una forte attenzione alla sostenibilità e all’ESG, sottolinea la necessità di un maggior numero di fondi specializzati che indirizzino il capitale verso le energie rinnovabili, le infrastrutture, l’efficienza energetica e la cattura del carbonio. Inoltre, gli investitori hanno bisogno di strategie diversificate adatte ad allocazioni ampie e fondamentali.

Parametri di riferimento allineati a Parigi

I benchmark Paris Aligned (PAB), introdotti nell’ambito del Green Deal dell’UE, aiutano gli investitori a evitare il greenwashing e ad allinearsi all’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale a +1,5 gradi Celsius o possibilmente meno.

Per poter essere incluso nei PAB, un indice deve soddisfare specifici obiettivi di emissioni di gas serra. Inoltre, deve includere processi di screening che garantiscano che gli investimenti non raggiungano le industrie più dannose.

Gli ETF allineati a Parigi offrono agli investitori l’opportunità di allineare i loro portafogli obbligazionari agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, rispondendo così alla crescente esigenza di soluzioni trasparenti e chiare per il clima.

Jason Smith, Chief Investment Officer di Tabula, ha dichiarato:

“Il mondo ha bisogno di un riorientamento degli investimenti di 2,7 trilioni di dollari all’anno per raggiungere l’ambiziosa transizione climatica verso lo zero entro il 2050. Gli investitori hanno un disperato bisogno di modi per allocare il loro capitale a progetti che supportino realmente la transizione verde, offrendo al contempo rendimenti interessanti. Gli ETF allineati a Parigi evitano le società più dannose per il pianeta, mantenendo al contempo liquidità e diversificazione”.

Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato:

“Gli ETF PAB di Tabula coprono una quota crescente del mercato del reddito fisso, da quello ultrashort a quello ad ampio spettro investment grade, high yield e fallen angels, offrendo così strumenti convenienti per l’investitore che desidera spostare le tradizionali allocazioni passive verso investimenti più rispettosi del clima.”

L’offerta di ETF Tabula Paris Aligned si compone di: