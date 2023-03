Swiss Re: inaugurata oggi la nuova sede di Milano, si apre una nuova fase con ottime prospettive per l’Italia

La compagnia di riassicurazione Swiss Re inaugura ufficialmente oggi la sua nuova sede italiana. Situata a Milano, in Piazza Vetra, si trova in un edificio recentemente riqualificato che ospiterà tutte le entità del Gruppo Swiss Re in Italia.

“Con l’apertura della nuova sede, dimostriamo il nostro impegno nel mercato italiano,” dice Daniela D’Andrea, CEO Swiss Re Italia. “Finalmente dopo un lungo periodo di sedi temporanee, entriamo nella nostra nuova casa, con uffici moderni, spazi comuni per il team building, creativity room e tanti altri ambienti che consentiranno di organizzare meglio il lavoro rendendo più efficiente e più dinamica la presenza in ufficio. Inoltre – prosegue D’Andrea – la scelta di Milano ci consente di essere più vicini al mercato e ai nostri principali interlocutori, nonché a minore distanza dal quartier generale di Zurigo. Con questo ‘trasloco’ si apre una nuova fase con ottime prospettive per l’Italia”.