Leonardo: Toll Helicopters ordina altri due elicotteri AW139 per supportare le Forze Armate australiane

A Piazza Affari andamento positivo per il titolo Leonardo che al momento si trova in rialzo dello 0,61% trovandosi così a quota 10,68 euro. Nella giornata di oggi la società ha annunciato di aver ricevuto un ulteriore ordine per due elicotteri bimotore AW139, che andranno ad espandere la flotta in Australia di uno dei principali operatori elicotteristici, Toll Helicopters (Toll)

Nel dettaglio, gli aeromobili andranno ad integrare una flotta di tre AW139 attualmente utilizzati per diverse attività tra cui addestramento di piloti ed equipaggi, utility durante le esercitazioni delle Forze Armate australiane, protezione civile.

I due elicotteri saranno consegnati dalla linea di assemblaggio finale di Leonardo a Vergiate, in Italia, nella seconda metà del 2023 e porteranno la flotta di AW139 di Toll ad un totale di 12 esemplari.

I due AW139 recentemente acquistati supporteranno Toll e le Forze Armte in due programmi operativi distinti, a Darwin e a Townsville. Questi aeromobili sono dotati di faro di ricerca, verricello, gancio baricentrico e predisposizioni per apparecchiature elettro-ottiche, per supportare una serie di missioni di addestramento e di protezione civile.

Ricordiamo che l’AW139 è stato venduto da Leonardo in diversi Stati del Paese per molteplici ruoli tra cui ordine publico, pattugliamento e sorveglianza, missioni di ricerca e soccorso in mare.

Questo elicottero è l’ideale per tali missiomi grazie alla sua capacità, affidabilità e sicurezza. Una flotta di oltre 60 unità svolge oggi in Australia tutte queste missioni, in aggiunta a servizi di supporto al settore energetico e trasporto.