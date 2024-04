Stellantis: ricavi attesi in calo nel 1Q, la view degli analisti

Tra le società più seguite in questa stagione di trimestrali di Piazza Affari ci sarà sicuramente Stellantis, che pubblicherà i risultati il 30 aprile. Gli analisti prevedono un calo del fatturato, frenato da un mix di fattori, ma i giudizi sul titolo rimangono ampiamente positivi.

Le previsioni sul fatturato di Stellantis

Il consensus di Bloomberg sul primo trimestre di Stellantis indica ricavi pari a 44,72 miliardi di euro, in flessione del 5% su base annua.

In particolare, il Nord America dovrebbe contribuire con un giro d’affari di 20,4 miliardi, seguito dall’Europa con entrate per 16,4 miliardi. Da Sud America, Medio Oriente/Africa e Asia/Pacifico sono previsti ricavi rispettivamente pari a 3,5 miliardi, a 2,2 miliardi e a 900 milioni di euro.

I veicoli venduti dovrebbero attestarsi a 1,47 milioni, in lieve diminuzione (-1%) su base annua, frenati dal Nord America (-9% a 442 milioni) e dall’Europa (-1,5% a 679 milioni).

Con riferimento all’intero esercizio in corso, gli analisti prevedono ricavi in lieve aumento a 190,4 miliardi, un Ebit in flessione a circa 21,9 milioni e un Eps in calo a 5,62 euro.

I motivi del calo atteso dei ricavi

Per quanto riguarda le immatricolazioni di auto passeggeri in Europa (UE), Stellantis ha chiuso il primo trimestre con un incremento del 2,5% a 524 mila unità, sottoperformando il mercato che è cresciuto complessivamente del 4,4% a 2,8 milioni.

Alla luce di questi dati, secondo gli analisti di Equita Sim, il fatturato di Stellantis nei tre mesi iniziali del 2024 dovrebbe mostrare un calo del 10% su base annua, a circa 42,5 miliardi di euro. A penalizzare l’andamento dei ricavi sono essenzialmente tre fattori: una diminuzione dei volumi, soprattutto negli Usa (-10% su base annua), un effetto mix più sfavorevole e l’effetto cambi (rispetto al contributo positivo del primo trimestre 2023).

“Ci aspettiamo un recupero in corso d’anno col lancio dei nuovi modelli, ma la nostra stima di fatturato per il full year 2024 in aumento del 2% a 192,7 miliardi (con volumi/mix circa +2% e prezzi -2%) perde visibilità”, concludono gli esperti, che assegnano al titolo un giudizio ‘buy’ con target price 26,5 euro.

Stellantis fra le top del settore per Barclays

Per gli analisti di Barclays, Stellantis rimane uno dei migliori produttori di auto europei e statunitensi in termini di marginalità, flussi di cassa, rendimento ed efficienza del capitale, malgrado una prevista normalizzazione dell’Ebit margin dal 13% all’11,5% circa.

“La normalizzazione dei prezzi e dei volumi a livello di settore darà a Stellantis l’opportunità di dimostrarsi un campione di efficienza, diversificato e difensivo, giustificando un’ulteriore rivalutazione del titolo”, nonostante “la già forte performance assoluta e relativa degli ultimi 12 mesi”, soprattutto dopo il recente ritracciamento dai massimi storici.

Barclays segue il titolo con raccomandazione ‘overweight’ e un target price di 28,5 euro. Nel complesso, i giudizi su Stellantis si dividono tra 21 ‘buy’, 8 ‘hold’ e 3 ‘sell’, con un prezzo obiettivo medio di 28,5 euro, che implica un rialzo potenziale di circa il 25% rispetto alla valutazione attuale.