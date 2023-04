Stati Uniti propongono di ridurre le emissioni dei veicoli del 56% entro il 2032

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) degli Stati Uniti ha proposto una vasta riduzione delle emissioni per le nuove auto e i nuovi camion fino al 2032, una mossa che, secondo l’EPA, potrebbe significare che due veicoli nuovi su tre venduti dalle case automobilistiche saranno elettrici entro un decennio.

La proposta, se finalizzata, rappresenta il piano di riduzione delle emissioni dei veicoli statunitensi più aggressivo finora, in quanto richiede una riduzione media dell’inquinamento del 13% all’anno e una riduzione del 56% delle emissioni medie previste per la flotta rispetto ai requisiti del 2026. L’EPA propone anche nuovi standard di emissione più severi per gli autocarri medi e pesanti fino al 2032.

Secondo le proiezioni dell’EPA, le norme per l’anno di modello 2027-2032 ridurrebbero più di 9 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 fino al 2055, pari a più del doppio delle emissioni totali di CO2 degli Stati Uniti dello scorso anno.