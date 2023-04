Ita Airways: alle battute finali trattative tra Lufthansa e MEF

Le trattative tra Lufthansa e il MEF per l’ingresso nel capitale di ITA Airways, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia, stanno per giungere a conclusione. La scadenza ultima per la firma è fissata per il 24 aprile, ma le parti sono ormai vicine a raggiungere un accordo.

La quota in questione, che avrà un valore compreso tra 250 e 300 milioni di euro, sarà fondamentale per sostenere il piano industriale della compagnia aerea. Il progetto, che si estenderà dal 2023 al 2027, prevede l’aumento della flotta da 67 a 98 aerei e un obiettivo di velivoli di nuova generazione dell’80% al 2025.

L’Amministratore Delegato di ITA Airways, Fabio Lazzerini, ha dichiarato che il primo trimestre dell’anno sta premiando gli sforzi compiuti nel 2021, con una chiusura preconsuntiva che prevede il 18% in più di cassa rispetto al budget. Nonostante le risorse in cassa per oltre 400 milioni di euro, Lazzerini ha assicurato che non sarà necessaria una nuova tranche da parte del MEF e che i rapporti con Lufthansa sono buoni e quotidiani. Infine, ha aggiunto che il focus è sul prezzo, ma sarà il MEF ad occuparsene.