Fmi, debito globale: negli ultimi due anni registrato il maggior calo in 70 anni

Dopo lo storico aumento del debito pubblico nel 2020 a quasi il 100% del Prodotto interno lordo, a causa della contrazione economica e del massiccio sostegno governativo, i deficit fiscali sono da allora diminuiti, con la fine delle eccezionali misure fiscali dovute alla pandemia.

Così l’Fmi nel rapporto Fiscal Monitor. “Quasi i tre quarti dei Paesi hanno adottato strette fiscali e monetarie, lo scorso anno. Come risultato, negli ultimi due anni il debito globale ha registrato il maggior calo in 70 anni, scendendo al 92% del Pil alla fine dello scorso anno, anche se ancora in rialzo di circa 8 punti percentuali rispetto alle stime precedenti alla pandemia” aggiungono.