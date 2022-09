Starbucks si lancia nel mercato NFT con il progetto Odissey

Starbucks entra nel mercato degli NFT offrendo un programma di fidelizzazione utilizzando la tecnologia blockchain di Polygon.

È stato annunciato in via ufficiale il progetto Starbucks Odissey, che farà il suo debutto entro l’anno. Starbucks Odyssey consentirà ai clienti di acquistare e guadagnare timbri digitali da collezione sotto forma di NFT. Il programma sarà costruito sulla rete proof-of-stake di Polygon, uno strumento di scaling che si trova sopra la rete Ethereum. I clienti possono iscriversi a una lista d’attesa per accedere a Starbucks Odyssey.