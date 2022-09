Ubs aumenterà il dividendo del 10% dopo stop ad acquisto Wealthfront

UBS aumenta il suo dividendo e prevede che il buyback supererà i $ 5 miliardi quest’anno. Il colosso bancario elvetico prevede di aumentare il dividendo per quest’anno del 10% a 55 centesimi per azione e probabilmente supererà un obiettivo per i riacquisti di azioni. La mossa arriva dopo che UBS questo mese ha annullato l’acquisizione da 1,4 miliardi di dollari del robo-advisor statunitense Wealthfront a seguito del crollo delle valutazioni dei titoli tecnologici.

Il titolo UBS segna a Zurigo un progresso dell’1,58% a 16,37 CHF.