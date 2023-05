Spectrum Markets dà il benvenuto a UniCredit come nuovo aderente. In preparazione il listing di nuovi certificati

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, annuncia oggi l’ingresso di UniCredit tra i suoi nuovi aderenti. La banca paneuropea metterà a disposizione sia strumenti a leva che certificati di investimento.

Migliaia di strumenti in arrivo

Unicredit, sulla base della domanda degli investitori, ha in programma la quotazione di migliaia di strumenti. La banca paneuropea quoterà inizialmente su Spectrum certificati a leva fissa e covered warrant, che saranno accessibili già da questo mese agli investitori retail nei principali paesi europei tramite il proprio broker o la propria banca.

La gamma di prodotti che UniCredit potrebbe quotare in futuro include certificati di investimento a breve e lungo termine e strumenti a leva. La banca si impegna inoltre a fornire liquidità in qualità di market maker. I sottostanti offerti consentiranno di prendere posizione sulle principali azioni e indici europei e statunitensi, con un focus particolare sulla Germania.

Soluzioni sempre più innovative e personalizzate

UniCredit è una banca paneuropea che offre un servizio unico in Italia, Germania, Europa centrale e orientale, servendo oltre quindici milioni di clienti in tutto il mondo. Tramite il brand onemarkets, dedicato a strumenti di trading e di investimento, mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti che si adeguano a diversi livelli di rischio e orizzonti temporali. Quotando i propri prodotti su Spectrum, UniCredit raggiunge un numero sempre maggior di potenziali investitori che possono accedere al mercato grazie alla continua crescita del numero di intermediari aderenti al circuito di negoziazione.

“Con l’aumento del numero degli investitori retail e con il loro diventare sempre più evoluti, è più che mai importante sviluppare soluzioni di investimento innovative e personalizzate per le loro esigenze, che consentano loro esposizioni diverse e su differenti orizzonti temporali. La collaborazione con Spectrum Markets rappresenta un passo importante in questo percorso” commenta Marco Formaggio, Head of Equity & Brokerage Sales, UniCredit.

Un importante passo avanti

L’annuncio di oggi rafforza la coerenza della strategia di Spectrum, che intende offrire una gamma di prodotti efficienti sui sottostanti più ricercati e negoziati.

“La visione di UniCredit su quale sarà il suo business in futuro è strettamente allineata alla nostra, e punta a fornire soluzioni innovative agli investitori retail, armonizzando il trading in Europa e garantendo una maggiore accessibilità a nuovi mercati e servizi” dichiara Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets. “In questo momento il nostro obiettivo principale è quello di completare la gamma di securitised derivatives quotati su Spectrum, con particolare attenzione ai prodotti e ai sottostanti più richiesti: l’ingresso di UniCredit tra i nostri aderenti rappresenta un importante passo avanti per il perseguimento delle nostre ambizioni”, aggiunge Maan.

Grazie alla sua flessibilità, Spectrum ha potenziato la sua infrastruttura per assicurare la stessa qualità di gestione ai nuovi flussi di ordini e dati di mercato, aumentandone la capacità di oltre il 400%.