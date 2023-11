Spectrum Markets: terzo trimestre in crescita, +10% il turnover dell’orderbook

Andamento stabile e positivo della trading venue, nonostante le sfide poste dal calo dei mercati azionari e dal più ampio panorama inflazionistico. E’ quello che emerge dal terzo aggiornamento trimestrale dell’anno di Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives.

Il turnover dell’orderbook nel terzo trimestre è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente, per un totale di 921 milioni di euro, che lo rende il secondo miglior trimestre finora. Nello stesso periodo, il volume degli scambi è aumentato del 5%, con 421 milioni di securitised derivatives scambiati su Spectrum da luglio a settembre 2023, rispetto ai 401 milioni dello stesso periodo del 2022.

Nel terzo trimestre 2023, il 32,3% delle transazioni ha avuto luogo al di fuori degli orari tradizionali (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET). L’87,6% dell’attività ha riguardato gli indici, l’8,5% le coppie di valute, il 2,7% le materie prime, l’1,1% le azioni e lo 0,1% le criptovalute; i sottostanti più scambiati sono stati il DAX 40 (34,1%), il Nasdaq 100 (20,8%) e l’S&P 500 (16,4%).

Questi dati, si legge nella nota, confermano la continua traiettoria di crescita dell’azienda, che ha ampliato la sua offerta di prodotti accogliendo un numero crescente di investitori individuali europei, compresi quelli acquisiti dall’ingresso di nuovi membri e dalle partnership avviate nel corso dell’anno.

Dall’ultimo business update, risalente a luglio 2023, Spectrum ha annunciato due importanti iniziative. Innanzitutto, la partnership con Directa SIM, il broker italiano indipendente dedicato alla clientela retail, che si è unito in qualità di nuovo membro, consentendo a un maggior numero di investitori individuali di negoziare securitised derivatives su Spectrum, 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.

Inoltre, Societe Generale, già membro di Spectrum dal 2022, ha esteso al mercato italiano la disponibilità geografica di alcuni dei prodotti a leva fissa e dei Covered Warrant quotati sulla trading venue.

Questi annunci testimoniano il successo della strategia di crescita intrapresa da Spectrum e rappresentano una nuova fonte di volumi per la trading venue. Tutto ciò contribuirà ad ampliare i pool di liquidità, grazie all’innovativo ISIN dei prodotti di Spectrum, unico e paneuropeo.

“Siamo molto felici di annunciare un altro trimestre positivo per quanto riguarda crescita su base annua: è una dimostrazione dei progressi di Spectrum in termini di volume e di fatturato”, spiega Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets, che aggiunge: “Sono particolarmente soddisfatto delle iniziative che abbiamo portato avanti lo scorso trimestre e sono ansioso di annunciare ulteriori progetti che contribuiranno a rafforzare le nostre ambizioni di crescita, sia entro la fine dell’anno che nel lungo termine”.

“Nonostante negli ultimi mesi abbiamo dovuto fare i conti con l’incertezza del mercato, continuiamo a impegnarci per offrire la migliore esperienza di trading possibile ai nostri membri e ai loro clienti, investitori individuali, esplorando nuove partnership, ampliando la nostra offerta e sviluppando la nostra infrastruttura di trading ‘plug and play’ in Europa”, conclude Maan.