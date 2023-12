Spectrum Markets: segnali ribassisti sul Dax 40 dagli investitori retail europei

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, ha pubblicato i dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei, riferiti al mese di novembre 2023, dai quali emerge un forte deterioramento del sentiment nei confronti dell’indice tedesco Dax 40, che a novembre è sceso a 93, toccando il minimo degli ultimi due anni. L’indice di riferimento Dax 40 comprende le 40 maggiori società quotate alla Borsa di Francoforte. Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

Opinione di mercato

L’indice Dax 40 ha registrato variazioni significative nel corso del mese, scendendo al di sotto dei 15.000 punti all’inizio di novembre, per poi riprendere slancio e ritornare al di sopra dei 16.000 punti. Diversi fattori stanno contribuendo alla pressione al ribasso sui prezzi delle azioni tedesche, tra cui il deterioramento delle aspettative economiche, la contrazione degli utili aziendali e il clima di incertezza legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Ucraina. Un altro rischio è rappresentato dalla minaccia di un aumento dei tassi di interesse sui bilanci aziendali, che potrebbe scoraggiare gli investimenti futuri.

“L’atteggiamento prudente di molti investitori individuali può essere causato anche dalla recente crisi del bilancio tedesco. Il tentativo fallito del Cancelliere Scholz di reindirizzare 60 miliardi di euro dai fondi per contrastare la pandemia a un fondo per il clima, in seguito alla decisione del tribunale tedesco, ha complicato le opportunità di finanziamento per le aziende”, spiega Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

Dati Spectrum di novembre

Nel mese di novembre 2023, sono stati negoziati su Spectrum 108,8 milioni di securitised derivatives. Il 32,2% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

L’82,9% dei derivati scambiati sono stati sugli indici, il 10% sulle coppie di valute, il 3,9% sulle materie prime, il 3% sulle singole azioni e lo 0,2% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (32,4%), il NASDAQ 100 (23,4%) e l’S&P 500 (11,2%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti è emerso uno spostamento generale verso l’area ribassista, con il DAX 40 crollato a 93, l’S&P a 89, e il NASDAQ 100 a 93.