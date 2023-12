Da UniCredit una nuova emissione di 19 Top Bonus su azioni italiane e americane

UniCredit ha emesso su EuroTLX di Borsa Italiana una nuova serie di 19 Top Bonus Certificate, a capitale condizionatamente protetto, per ottimizzare il rendimento di portafoglio e realizzare strategie moderatamente rialziste su singoli sottostanti che comprendono i maggiori titoli azionari italiani ed americani.

Un’emissione interessante per diverse ragioni: dal timing del lancio alle caratteristiche dei Top Bonus. In primis, i nuovi prodotti di UniCredit arrivano in un clima di incertezza sui mercati a causa delle tensioni geopolitiche, dell’inflazione e delle politiche delle banche centrali. In un contesto di mercato simile, i Bonus Certificate possono risultare strumenti efficienti in questa fase di volatilità elevata: grazie alla loro struttura infatti sono strumenti che permettono di “monetizzare” la volatilità, ed offrire rendimenti interessanti fino al raggiungimento della barriera, osservata solo alla data di osservazione finale (barriera Europea).

I Top Bonus permettono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante a scadenza quota ad un valore pari o superiore al livello di barriera, posta per questa emissione tra il 50% e il 60% del valore iniziale. Come abbiamo detto la barriera è Europea e viene valutata solamente alla data di osservazione finale a scadenza. Le scadenze variano da dicembre 2024 a dicembre 2025. Nel caso in cui a scadenza il valore del sottostante sia inferiore al livello barriera, verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante.

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it