Vontobel quota un nuovo Strategic Certificate per cavalcare la ripresa dell’economia giapponese

Vontobel amplia la sua offerta di Strategic Certificate e quota sul SeDeX un certificato che replica il Vontobel Japan Equity Strategy Index, indice che consente l’esposizione a una selezione di società giapponesi e che viene gestito attivamente dalla stessa Vontobel.

L’indice è composto da 30 società giapponesi che devono soddisfare criteri di liquidità predefiniti, e che vengono selezionate sulla base di un modello quantitativo multifattoriale. In particolare, le società vengono valutate secondo fattori di valutazione, qualità, momentum e dimensione. Le 30 società che hanno ottenuto il punteggio multifattoriale più elevato confluiscono all’interno dell’indice e in esso vengono equiponderate. Il Vontobel Japan Equity Strategy Index viene ribilanciato su base trimestrale.

Lo Strategic Certificate sul Vontobel Japan Equity Strategy Index, è un prodotto Open-End (senza scadenza). Non sono previste cedole, il rendimento è dato esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e vendita del certificato. L’indice è espresso in yen giapponesi, mentre il certificato è negoziabile in euro; pertanto, è soggetto al rischio di cambio.

Il nuovo certificato va ad ampliare l’offerta di Strategic Certificate di Vontobel, che conta al suo interno anche più di 20 strumenti tematici che permettono di investire su diversi megatrend, tra cui l’energia pulita, l’healthcare, l’intelligenza artificiale, il metaverso e la biodiversità.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato: