Spectrum Markets, segnali di cauto ottimismo sull’economia Usa tra gli investitori retail

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, ha pubblicato i dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei, riferiti al mese di dicembre 2023, dai quali emergono segnali di una cauta ripresa del sentiment nei confronti degli indici statunitensi, dopo lo slancio registrato dall’economia Usa.

L’indicatore di sentiment SERIX relativo ai tre principali indici statunitensi è migliorato sensibilmente a dicembre (vedi grafico sotto), dopo il brusco calo di novembre, pur restando in area ribassista. L’S&P 500 è cresciuto da 89 a 95, il NASDAQ 100 è passato da 93 a 98 e il DOW 30 è salito leggermente, da 95 a 96.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

I valori SERIX associati ai principali indici statunitensi hanno registrato un modesto miglioramento, in un contesto di crescente fiducia nell’economia Usa.

L’aumento della fiducia è stato alimentato da un raro calo dell’inflazione negli Stati Uniti, verificatosi dopo oltre tre anni e mezzo, che ha provocato un aumento della spesa e generato crescenti aspettative nei mercati finanziari. La Federal Reserve ha inoltre indicato l’ipotesi di poter tagliare i tassi di interesse per la prima volta dal 2020, e ciò ha probabilmente stimolato un cambiamento positivo di sentiment.

Il settore dei servizi è stato uno dei driver principali di miglioramento dell’economia a stelle e strisce, insieme al commercio al dettaglio che a dicembre, secondo i dati del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, ha registrato un’inversione di tendenza, con vendite al dettaglio superiori alle aspettative. Questi segnali positivi hanno spinto diversi economisti a migliorare le previsioni di crescita per il quarto trimestre.

“A novembre gli investitori retail europei hanno manifestato un sentiment estremamente ribassista nei confronti dei tre principali indici statunitensi, con il SERIX relativo all’S&P 500, al NASDAQ 100 e al DOW 30 arrivato a livelli minimi dall’estate del 2021. Nonostante il trend sia rimasto prevalentemente ribassista, a dicembre il pessimismo degli investitori si è attenuato, come evidenziato dai dati SERIX per la fine dell’anno”, spiega Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

“Malgrado le prospettive economiche più incoraggianti e il rafforzamento degli indici di mercato sottostanti, i nostri dati suggeriscono che gli investitori europei hanno mantenuto una certa cautela nei confronti degli Stati Uniti, anche se il recente allentamento delle condizioni finanziarie sembra aver influito provocando un cambiamento notevole nel comportamento di trading degli investitori retail”, aggiunge Hall.