Da Vontobel 11 Memory Cash Collect su panieri di titoli Usa

Vontobel amplia la gamma di Memory Cash Collect quotando sul SeDeX 11 nuovi certificati, con Barriera e Soglia Bonus tra il 50% e il 60%.

Il funzionamento

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Vontobel prevedono premi mensili con Effetto Memoria e offrono rendimenti annui tra il 10,80% e il 17%. Tramite questi nuovi prodotti è possibile investire su panieri di titoli americani appartenenti ai settori tech, food, e-commerce, minerario, abbigliamento, automotive, farmaceutico, semiconduttori, entertainment, aereo, e gaming.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata biennale (la data di scadenza è l’08.01.2026) e sono caratterizzati dalla possibilità di rimborso anticipato a partire da ottobre 2024, con un Livello Autocall decrescente dal 100% al 90% (100% fino a marzo 2025, poi 95% fino a settembre 2025 e 90% da ottobre 2025) e, inoltre, da una Barriera monitorata solo a scadenza. Per 9 dei nuovi prodotti Barriera e soglia Bonus sono fissate al 50%, mentre per i Certificati sui comparti food ed e-commerce sono al 60%. Tutti i certificati sono dotati di opzione Quanto e pertanto non sono soggetti al Rischio di Cambio.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Abbiamo voluto lanciare questa nuova emissione focalizzata su titoli Usa per offrire opportunità di diversificazione agli investitori. Inoltre, per soddisfare le esigenze di quegli investitori che al tempo stesso desiderano mantenere un posizionamento prudente e ottenere rendimenti interessanti, abbiamo pensato a una gamma di prodotti con capitale protetto condizionato. Questa emissione consente anche, attraverso l’opzione Quanto, di proteggersi da eventuali indebolimenti valutari che potrebbero derivare dalla politica monetaria e fiscale Usa”.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie (che si susseguono con cadenza mensile a partire da ottobre 2024) sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (a partire da ottobre 2024), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza, invece, sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti