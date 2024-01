Societe Generale è per il 10° anno consecutivo leader sul SeDeX di Borsa Italiana

Societe Generale si conferma per il 10° anno consecutivo leader nel mercato degli strumenti quotati in Italia con una quota del 34% in termini di controvalore negoziato sui prodotti disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana.

Questo importante risultato è il frutto dell’attenzione che gli investitori hanno mostrato per la gamma diversificata offerta da Societe Generale che conta oggi su oltre 2.000 prodotti, tra Certificati (a Leva Fissa, Turbo e di Investimento) disponibili su SeDeX ed EuroTLX ed ETC/ETN, quotati invece su ETFplus.

In particolare, il primato è stato ottenuto grazie al successo dei due Certificati a Leva Fissa sul FTSE MIB, Long +7x (ISIN LU2141869003) e Short -7x (ISIN DE000SQ4EZ12), strumenti che oggi festeggiano il decimo anniversario della quotazione in Borsa Italiana. Questi due strumenti sono stati, sin dalla loro emissione, i prodotti più scambiati del SeDeX di Borsa italiana e nel 2023 hanno registrato 327 298 contratti per un controvalore scambiato di oltre 2.8 miliardi di euro.

Più in generale, è tutta la gamma di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale ad aver registrato numeri importanti in termini sia di scambi che di numero dei contratti. Nel complesso la gamma che oggi consente di assumere posizioni a leva long e short su oltre 100 sottostanti tra azioni, indici azionari, future obbligazionari, future su materie prime e tassi di cambio, ha registrato 642 976 contratti e scambiato oltre 4.5 miliardi di euro, vale a dire il 33% dell’intero listino SeDeX nonché circa l’82% del segmento dei certificati a leva fissa.