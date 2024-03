Spectrum Markets: investitori retail europei tattici sul gas naturale a febbraio

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, ha pubblicato i dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei, riferiti al mese di febbraio, dai quali emerge un comportamento di trading progressivamente rialzista sui prodotti legati al gas naturale.

Dopo aver raggiunto, nel 2022, un picco di circa 10 dollari, nel corso del 2023 il prezzo di tale materia prima è diminuito, mantenendosi generalmente sopra la soglia dei 2 dollari. A partire dalla metà di gennaio, tuttavia, si è registrato un ulteriore calo, che ha rotto la barriera dei 2 dollari, mantenendo comunque una notevole volatilità.

I prodotti legati al gas naturale sono disponibili su Spectrum Markets da marzo del 2023, in risposta alla crescente domanda degli investitori. Da allora, i valori SERIX hanno sempre confermato un sentiment rialzista, andando ad attestarsi a febbraio a quota 119.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

“Le ragioni alla base del calo del prezzo del gas naturale dall’inizio dell’anno sono molteplici. Ci sono da considerare gli sforzi generalizzati per diversificare le fonti energetiche e ridurre le emissioni, nonché la diminuzione della domanda interna e le abbondanti scorte a disposizione, derivanti da un inverno mite e da elevati volumi di produzione”, dichiara Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

“Tuttavia, la prospettiva europea offre un quadro diverso. Gli investitori stanno rilevando una domanda stabile per le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) e un aumento delle relative spedizioni dagli Stati Uniti verso i porti europei, in risposta all’impegno dell’UE per ridurre la dipendenza dalle forniture russe. Questo cambiamento geopolitico ha infatti spinto gli Stati membri a potenziare le proprie infrastrutture e capacità di importazione. In questo contesto, gli investitori sembrano cercare di capitalizzare sull’attuale prezzo del gas naturale, prendendo posizioni lunghe o tattiche per approfittare della volatilità o dalle aspettative che, nonostante le dinamiche di domanda e offerta suggeriscano valori bassi per il gas naturale, possano esserci degli aumenti in futuro”, aggiunge Hall.