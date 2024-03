IG lancia l’iniziativa formativa “Learn to Earn” dedicata ai certificati

IG Italia, leader del trading online da 50 anni, da sempre impegnata nella promozione dell’educazione finanziaria e pioniera dell’innovazione di prodotto, presenta la sua iniziativa “Learn to Earn”, con l’obiettivo di offrire ai nuovi clienti contenuti formativi dedicati al mondo dei certificati per comprendere e cogliere le opportunità offerte dal trading online.

La campagna promozionale “Learn to Earn” incentiva i nuovi utenti che intendono operare sulla piattaforma di IG a migliorare le proprie conoscenze su tutta la gamma certificati offerta, mettendo a disposizione gratuitamente tre video formativi per approfondire il funzionamento dei Turbo24, dei certificati a leva fissa e dei cover warrants. I clienti interessati ad aprire un conto certificati potranno ricevere un accredito di 100 euro dopo aver superato un quiz di 6 domande sui tre diversi strumenti finanziari.

L’iniziativa testimonia l’impegno di IG Italia nei confronti dell’educazione finanziaria per facilitare e perfezionare l’accesso ai mercati, promuovendo la comprensione dei prodotti disponibili sulla propria piattaforma da parte di chi si sta affacciando al mondo del trading. Quest’iniziativa, infatti, si inserisce all’interno del piano della società di offrire alla propria clientela un’esperienza di investimento consapevole, concreta, vantaggiosa e trasparente. Sempre in tal senso, oltre ad un’offerta di strumenti all’avanguardia e in continua evoluzione, IG mette a disposizione della propria clientela un simulatore che consente di testare le proprie strategie di investimento in un ambiente privo di rischi prima di attivare un conto reale.

Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia, ha commentato: