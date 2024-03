BNP Paribas emette dei nuovi Cash Collect con l’innovativo l’effetto “All Coupon”

BNP Paribas presenta una nuova serie di certificati del tutto innovativa: si tratta degli All Coupon Cash Collect certificate su panieri di azioni.

Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato:

“A fronte di un mercato in continua evoluzione, abbiamo scelto di puntare su prodotti particolarmente innovativi che offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere premi mensili anche nel caso di andamento negativo del sottostante, sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, grazie alla possibilità di richiamo anticipato con Effetto All Coupon. Ad esempio, in caso di scadenza anticipata del certificato dopo un anno, all’investitore verranno corrisposti anche i premi del secondo e terzo anno di vita del certificate, godendo della possibilità di massimizzare il proprio investimento.”

Le caratteristiche principali

Di durata triennale, i nuovi Certificati offrono potenziali premi mensili con effetto memoria tra lo 0,71% (8,52% p.a.) e il 2% (24% p.a.) dell’Importo Nozionale e hanno barriere a scadenza e premio che coincidono, poiché fissate entrambe fino al 30% del valore iniziale dei sottostanti.

Con questa emissione la Banca arricchisce la sua gamma di Cash Collect certificate con l’effetto All Coupon: un’importante innovazione pensata per permettere all’investitore di massimizzare il rendimento dello strumento.

I certificate All Coupon, prevedono infatti la possibilità di scadenza anticipata alla fine del 12° e del 24° mese, quindi rispettivamente a Febbraio 2025 e a Febbraio 2026: in queste due date, qualora la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore iniziale, il certificate scade e corrisponde, oltre all’Importo Nozionale e al premio mensile, tutti i potenziali premi mensili futuri che il Certificate avrebbe corrisposto se fosse arrivato alla naturale scadenza (24 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga nel primo anno; 12 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga nel secondo anno.) A questi si aggiungono inoltre gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente, grazie all’Effetto Memoria.

Quando e se il certificate giungerà a scadenza, si prospetteranno due possibili scenari:

se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con Effetto Memoria;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti.

Un esempio, il prodotto sui bancari italiani

Ad esempio, l’All Coupon Cash Collect su Intesa, Banco BPM e Unicredit (ISIN NLBNPIT1ZZY5) pagherà un premio mensile pari allo 0,9% dell’Importo Nozionale (100 euro) ad ogni data di valutazione mensile in cui il valore dell’azione sottostante è maggiore o uguale al livello Barriera, posto al 60%.

In corrispondenza delle due date di Scadenza Anticipata, se il valore di tutti i sottostanti è maggiore o pari al valore Iniziale, il certificate scade e paga 100,90 euro più gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente (Effetto Memoria) più tutti i premi mensili futuri (c.d. Effetto All Coupon). In caso la scadenza avvenga alla prima data prevista, (26 Febbraio 2025), i premi saranno 24, per un totale in questo caso di 122,50 euro; oppure 12 in caso la scadenza si verifichi alla seconda data (26 febbraio 2026), per un totale di 111,70 euro.

Qualora invece il certificate giunga alla scadenza prevista dopo tre anni (26 febbraio 2027), se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al Livello Barriera , il Certificate paga l’Importo Nozionale più il premio e gli eventuali premi non pagati precedentemente. Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera , il Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale).

La lista completa dei nuovi prodotti

I 16 certificati sono pensati per permettere all’investitore di prendere esposizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali: dal settore bancario, al comparto energetico, dal settore del lusso a quello aerospaziale e dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, il certificato con ISIN NLBNPIT20052 che ha come sottostanti Enel, A2A, HERA, Tenaris, permette di avere esposizione su colossi del settore utilities e petrolifero.

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/all-coupon-cash-collect/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/allcoupon_marzo_cc_24.pdf