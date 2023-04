Al via la nuova IG Trading Room, appuntamento quotidiano dedicato al live trading per accompagnare i trader. Il nuovo format, che prenderà il via oggi, verrà trasmesso in diretta ogni giorno alle 15:15, poco prima dell’apertura dei mercati americani, sulla pagina YouTube della società e sarà fruibile nelle prossime settimane anche da desktop sulla piattaforma di IG.

L’appuntamento offrirà un’analisi del contesto macroeconomico a cui farà seguito una sessione di operatività in tempo reale per individuare le opportunità di trading più interessanti attraverso la gamma di prodotti targati IG. Ad alternarsi nelle sessioni di live trading ci sarà un folto parterre di trader professionisti composto da Matteo Talarico, Fondatore e CEO di OG Trading, Marco Iacoviello, Co-Fondatore e Coach di OG Trading, Arduino Schenato, Trader privato e Founder di HereForex, Andrea Vaturi, Trader e formatore in opzioni di Opzionetika, Tony Cioli Puviani, Trader ed Investitore, Francesca Fossatelli, Founder e CEO di FreeFinance e Nicola Duranti, Head of Financial Analysts di Investire.club. Le puntate, accessibili gratuitamente, rimarranno poi disponibili sul canale YouTube della società.

L’iniziativa rafforza l’impegno di IG Italia nei confronti dell’educazione finanziaria per facilitare, guidare e perfezionare l’accesso ai mercati e l’utilizzo dei prodotti a leva da parte di chi si sta affacciando al mondo del trading e dei trader professionisti e si aggiunge ai webinar, agli eventi e ad altre iniziative in live streaming come Morning Call: Buongiorno Europa, appuntamento quotidiano dalle 08:50 alle 09:10 insieme a Vincenzo Longo e Massimo Colombo, Premium Client Manager di IG, che commentano le principali news e i market mover di giornata in apertura delle borse europee.

“L’educazione finanziaria è da sempre uno dei pilastri del nostro modo di fare ed offrire trading in Italia. Crediamo che la formazione tramite progetti come la IG Trading Room sia molto importante per aumentare la consapevolezza nel mondo degli investimenti e supportare un’esperienza di trading consapevole e trasparente, anche grazie alla partecipazione agli appuntamenti quotidiani di professionisti del settore di primo livello, che arricchiscono il format grazie alla loro expertise maturata sul campo” ha dichiarato Fabio De Cillis, Head of Italy di IG.