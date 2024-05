Spectrum: investitori retail europei ottimisti sul Giappone ad aprile in attesa del rialzo dei tassi

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato i dati SERIX riferiti al mese di aprile. L’indice, che misura il sentiment degli investitori retail, ha evidenziato un comportamento di trading rialzista nei confronti degli asset nipponici, dalla valuta al principale indice azionario giapponese.

Gli investitori si mostrano positivi sullo yen giapponese rispetto al dollaro USA: per la coppia USD/JPY, il SERIX è infatti sceso a 71, segnando il livello più basso da novembre 2019. Questo trend rialzista verso lo yen è visibile anche rispetto ad altre valute di riferimento, come l’euro o la sterlina. Il sentiment degli investitori retail risulta strettamente correlato all’andamento del prezzo dello yen.

L’indicatore elaborato da Spectrum ha inoltre evidenziato un comportamento di trading rialzista nei confronti del principale indice giapponese, il Nikkei 225, che ad aprile ha chiuso a 103. Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

“Negli ultimi mesi, lo yen ha subito un calo notevole rispetto al dollaro USA, tanto da arrivare ad aggiornare il minimo storico tra il 26 e il 28 aprile scorso, a 0,0063 dollari USA, in risposta alla decisione della Bank of Japan di mantenere inalterati i tassi di riferimento. Successivamente ha mostrato però segni di recupero, probabilmente in risposta alle prime indicazioni di apertura della Bank of Japan verso un prossimo rialzo dei tassi di interesse,” dichiara Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets.

Aggiunge Hall: “Uno dei principali fattori ad aver contribuito al declino dello yen è stata proprio la politica monetaria del Giappone. Mentre le banche centrali occidentali hanno progressivamente aumentato i tassi d’interesse di riferimento per contrastare l’inflazione, la Banca nipponica non ha agito, mantenendo inalterata la sua politica sui tassi. Ciò è cambiato, storicamente, nel marzo scorso, quando la BoJ ha aumentato marginalmente il suo tasso di riferimento, portandolo da -0,1% a un intervallo compreso tra lo 0%-0,1%: una decisione che era stata prevista fin dall’insediamento del governatore Kazuo Ueda, ad aprile dello scorso anno, ma che ancora non era giunta”.

“Un dato interessante riscontrato su Spectrum è che, ad aprile, il 64,4% delle operazioni di trading sul Nikkei 225 sono avvenute al di fuori del tradizionale orario di negoziazione europeo: la libertà di accedere ai mercati internazionali, 24 ore su 24, 5 giorni su 7, risulta quindi un requisito sempre più ricercato dagli investitori individuali.”, conclude Hall.