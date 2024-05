Da Banco Bpm due nuove serie di Autocallable con Effetto Memoria offerti in direct listing

Sono state emesse due nuove serie di Certificates lanciate sul mercato da Banco BPM e quotate in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana. Si tratta di 8 Accelerator Coupon Certificates su Basket Worst Of e 10 Equity Premium Autocallable Certificates su singola azione.

Le caratteristiche della doppia emissione

La prima serie è costituita da 8 Equity Premium Accelerator Coupon con Effetto Memoria su Basket Worst Of composti da due azioni. Il punto di forza di questa struttura è quella di guardare al futuro con la memoria del passato, riconoscendo all’investitore, in caso di scadenza anticipata, la cedola del periodo di competenza, tutte le cedole future previste fino alla sua scadenza naturale (Accelerator Coupon) e anche le eventuali cedole precedentemente non pagate (Effetto Memoria).

La seconda serie è costituita da 10 Equity Premium Autocallable con Effetto Memoria su singolo sottostante, che, grazie all’effetto memoria, permette di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate.

Le nuove tranche di Investment Certificates sono caratterizzate da un taglio minimo pari a 100 euro, scadenza al 6 maggio 2026 e prevedono fino a 8 cedole condizionate trimestrali che vengono corrisposte se il componente del basket che ha registrato la peggiore performance, nel caso del basket worst of, oppure l’azione sottostante, nel caso dei certificati su singola azione, non scendano al di sotto del Livello Soglia Cedola. Inoltre, nel caso in cui alle date di valutazione il valore dell’azione di riferimento sia pari o superiore al suo Valore Inziale, il Certificato scadrebbe anticipatamente rimborsando il Valore Nominale pari a 100 euro maggiorato della cedola trimestrale e delle eventuali cedole precedentemente non pagate. Nel caso degli Accelerator verrebbero riconosciute anche le cedole future previste fino alla scadenza naturale del prodotto.

Nel caso in cui non si sia verificato un rimborso anticipato, a scadenza è sufficiente che il valore del componente del basket che ha registrato la peggiore performance, nel caso del basket worst of, oppure l’azione sottostante, nel caso dei certificati su singola azione, non siano inferiori al Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al Valore Nominale. Nell’ipotesi in cui il sottostante di riferimento dovesse trovarsi al di sotto del Livello Barriera, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.

Nel caso di azioni americane, i Certificati sono di tipo Quanto e quindi non espongono l’investitore al rischio di cambio.

Come funziona l’Equity Premium Accelerator Coupon

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium Accelerator Coupon, si prenda ad esempio il Certificate sul Basket Worst Of composto da Tesla e AMD (ISIN IT0005594046).

Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro, è di tipo Quanto, quindi non espone l’investitore al rischio cambio, e prevede:

nel primo trimestre, il pagamento di una cedola pari a 2,95 Euro se il valore dell’azione con la peggior performance tra Tesla e AMD al 30.07.2024 è pari o superiore al relativo Livello Soglia Cedola (rispettivamente pari a 135,01 e 109,62);

nei successivi 2 trimestri il pagamento di cedole pari a 2,95 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’effetto memoria, se il valore dell’azione con la peggior performance tra Tesla e AMD alle date di valutazione intermedie (30/10/2024 e 30/01/2024) è pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari rispettivamente a 135,01 e 109,62);

nel quarto trimestre sono 3 i possibili scenari in funzione del valore dell’azione peggiore tra Tesla e AMD al 28/04/2025:

se l’azione sottostante peggiore quota a un livello maggiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, pari a 180,01 e 146,16 rispettivamente per Tesla e AMD, il Certificato scade anticipatamente rimborsando 114,75 Euro (ovvero il Valore Nominale maggiorato della Cedola Trimestrale prevista e di tutte le cedole future che si sarebbero potute ricevere nel caso in cui il Certificato non fosse scaduto anticipatamente) e nessun ulteriore pagamento è previsto; se l’azione sottostante peggiore quota tra il Livello Soglia Cedola (pari a 135,01 e 109,62 rispettivamente per Tesla e AMD) e il Valore di Riferimento Inziale (pari a 180,01 e 146,16 rispettivamente per Tesla e AMD), il Certificato paga la Cedola Trimestrale pari a 2,95 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’Effetto Memoria, e si passa alla data di osservazione successiva; se l’azione sottostante quota al di sotto del Livello Soglia Cedola, nessuna cedola viene corrisposta e si passa alla prossima data di valutazione intermedia;

nel quinto trimestre, con data di valutazione 30/07/2025, gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 111,80 Euro;

nel sesto trimestre, con data di valutazione 30/10/2025, gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 108,85 Eur.

nel settimo trimestre, con data di valutazione 30/01/2026, gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 105,90 Eur.

Alla data di valutazione finale (28/04/2026) sono tre gli scenari possibili:

se l’azione peggiore tra Tesla e AMD assume un valore pari o superiore al rispettivo Livello Soglia Cedola (pari rispettivamente a 135,01 e 109,62), il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 Eur maggiorato della Cedola Trimestrale pari a 2,95 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’Effetto Memoria; se l’azione peggiore tra Tesla e AMD quota tra il Livello Barriera (pari rispettivamente a 99,01 e 80,39) e il Livello Soglia Cedola (pari rispettivamente a 135,01 e 109,62), il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 Eur; in caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante peggiore, come se avesse investito nell’azione con la performance peggiore tra Tesla e AMD rispettivamente al prezzo di 180,01 e 146,16 Euro (Valore di Riferimento Iniziale).

Come funziona l’Equity Premium Autocallable

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium Autocallable su singolo sottostante, si prenda ad esempio il Certificate su Unicredit (ISIN IT0005593899).

Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 Euro e prevede:

nel primo trimestre, il pagamento di una cedola pari a 2,90 Euro se il valore dell’azione Unicredit al 30.07.2024 è pari o superiore al Livello Soglia Cedola (26,175);

a ogni trimestre successivo, il pagamento di una cedola pari a 2,90 Euro (11,60% su base annua), se il valore dell’azione Unicredit assume un valore pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari a 26,175) con la possibilità, grazie all’Effetto Memoria, di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate:

a partire da aprile 2025, se l’azione Unicredit assume un valore pari o superiore al suo Valore Iniziale, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il Valore Nominale pari a 100 Euro, la cedola trimestrale prevista ed eventuali cedole precedentemente non pagate, grazie all’Effetto Memoria.

Alla data di valutazione finale (28/04/2026) sono tre gli scenari possibili:

se l’azione Unicredit ha un valore pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari a 26,175), il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 Eur maggiorato della Cedola Trimestrale pari a 2,90 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’Effetto Memoria; se l’azione Unicredit ha un valore pari o superiore al Livello Barriera (pari a 20,94), ma inferiore al Livello Soglia Cedola (pari a 26,175), il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 Eur; in caso contrario, il Certificato rimborsa un importo proporzionale alla performance registrata dall’azione Unicredit e, quindi, l’investitore potrebbe subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione Accelerator Coupon su Basket Worst Of:

ISIN Sottostanti del Basket Worst Of Cedola Trimestrale (al netto dell’eventuale Cedola Memoria) Livello Soglia Cedola Livello Barriera Valore Iniziale / Livello di Rimborso Anticipato Importo di liquidazione* al 06.05.2025 in caso di rimborso anticipato Importo di liquidazione* al 06.08.2025 in caso di rimborso anticipato Importo di liquidazione* al 06.11.2025 in caso di rimborso anticipato Importo di liquidazione* al 06.02.2026 in caso di rimborso anticipato IT0005594046 Tesla – AMD 2,95 EUR 135,01 – 109,62 (75%) 99,01 – 80,39 (55%) 180,01 – 146,16 114,75 EUR 111,80 EUR 108,85 EUR 105,90 EUR IT0005594020 Tesla – Alphabet 2,55 EUR 135,01 – 126,35 (75%) 99,01 – 92,65 (55%) 180,01 – 168,46 112,75 EUR 110,20 EUR 107,65 EUR 105,10 EUR IT0005594038 BMW – Unicredit 2,35 EUR 76,4625 – 26,175 (75%) 56,073 – 19,195 (55%) 101,95 – 34,9 111,75 EUR 109,40 EUR 107,05 EUR 104,70 EUR IT0005594079 Intesa – Unicredit 2,25 EUR 2,6805 – 26,175 (75%) 1,9657 – 19,195 (55%) 3,574 – 34,9 111,25 EUR 109,00 EUR 106,75 EUR 104,50 EUR IT0005594061 AMD – Alphabet 2,10 EUR 109,62 – 126,35 (75%) 80,39 – 92,65 (55%) 146,16 – 168,46 110,50 EUR 108,40 EUR 106,30 EUR 104,20 EUR IT0005594087 BNP Paribas – Unicredit 2,00 EUR 50,5875 – 26,175 (75%) 37,1 – 19,195 (55%) 67,45 – 34,9 110,00 EUR 108,00 EUR 106,00 EUR 104,00 EUR IT0005594095 Stellantis – STMicroelectronics 2,00 EUR 14,985 – 27,19875 (75%) 10,989 – 19,946 (55%) 19,98 – 36,265 110,00 EUR 108,00 EUR 106,00 EUR 104,00 EUR IT0005594103 Unicredit – Stellantis 2,00 EUR 26,175 – 14,985 (75%) 19,195 – 10,989 (55%) 34,9 – 19,98 110,00 EUR 108,00 EUR 106,00 EUR 104,00 EUR

*Include la Cedola Trimestrale del trimestre di riferimento

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione Equity Premium Autocallable su singolo sottostante:

ISIN Sottostante Cedola Digitale Trimestrale (al netto dell’eventuale Cedola Memoria) Valore Iniziale e Livello Rimborso Anticipato Barriera Livello Barriera Livello Soglia Cedola Rimborso Anticipato XS2812610371 Tesla 4,00 Eur 180,01 60% 108,01 135,01 Dal quarto trimestre incluso XS2812611007 AMD 3,35 Eur 146,16 60% 87,7 109,62 Dal quarto trimestre incluso IT0005593899 Unicredit 2,90 Eur 34,9 60% 20,94 26,175 Dal quarto trimestre incluso IT0005593964 STMicroelectronics 2,40 Eur 36,265 60% 21,759 27,19875 Dal quarto trimestre incluso IT0005593972 Intesa Sanpaolo 2,30 Eur 3,574 60% 2,1444 2,6805 Dal quarto trimestre incluso IT0005593980 Volkswagen 2,30 Eur 114,35 60% 68,61 85,7625 Dal quarto trimestre incluso IT0005593998 Stellantis 2,30 Eur 19,98 60% 11,988 14,985 Dal quarto trimestre incluso IT0005594012 Mercedes-Benz 2,15 Eur 70,91 60% 42,55 53,1825 Dal quarto trimestre incluso IT0005594004 BNP Paribas 2,15 Eur 67,45 60% 40,47 50,5875 Dal quarto trimestre incluso IT0005594053 Kering 2,05 Eur 322,8 60% 193,68 242,1 Dal quarto trimestre incluso

Per maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale, si rimanda alla pagina del sito dedicata:

https://www.bancobpm.it/equity-premium-accelerator-coupon-certificates-effetto-memoria-maggio-2024/ per i certificati Accelerator Coupon su Basket Worst Of

https://www.bancobpm.it/equity-premium-autocallable-certificates-effetto-memoria-maggio-2024/

per i certificati Equity Premium Autocallable su singolo sottostante