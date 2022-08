SpaceX di Elon Musk si allea con T-Mobile per internet senza “zone d’ombra” grazie ai satelliti

Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, e il ceo di T-Mobile, Mike Sievert, hanno dichiarato che le loro società stanno lavorando per “porre fine alle zone morte mobili” e lanceranno un nuovo servizio mobile abilitato dai satelliti Starlink di seconda generazione e dalla larghezza di banda T-Mobile. In altre parole ben presto negli Stati Uniti ogni persona potrà essere raggiungibile anche nelle aree più remote.

Starlink è composto da una rete di satelliti che SpaceX ha lanciato nell’orbita terrestre bassa e progettata per fornire Internet ad alta velocità in località remote in tutto il mondo. SpaceX ha lanciato più di 2.700 satelliti per supportare questa rete.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Dal palco di Boca Chica, Texas, dove si trova la base spaziale di SpaceX, giovedì sera, Sievert ha affermato che T-Mobile dedicherà una “fetta del suo spettro PCS a banda media” da integrare nei satelliti Starlink che verranno lanciati anno prossimo. Gli utenti di T-Mobile potranno utilizzare messaggistica, MMS e alcune app di messaggistica, da punti remoti nei 48 stati inferiori, Alaska, Porto Rico e Hawaii e persino in alcuni punti remoti nell’acqua. Inoltre, T-Mobile prevede di includere il servizio nei suoi piani mobili più popolari, ma non ha ancora rivelato prezzi specifici.

Musk ha affermato che il servizio funzionerà con i satelliti di seconda generazione di Starlink, che hanno antenne molto grandi e saranno in grado di trasmettere direttamente a un cellulare o un telefonino. Il servizio non richiederà agli utenti mobili di acquistare un nuovo telefono. Musk ha detto che durante o dopo un disastro naturale, anche se tutte le torri cellulari vengono eliminate, il servizio pianificato dovrebbe funzionare.

“Questo servizio non avrà il tipo di larghezza di banda che avrà un terminale Starlink, ma consentirà di inviare messaggi, consentirà di abilitare le immagini e se non ci sono troppe persone nella zona cellulare, puoi anche potenzialmente avere anche servizio video”. Non leggeremo più di queste tragedie accadute in cui le persone si sono perse e se solo avessero potuto chiedere aiuto sarebbe stato tutto ok”. Ha dichiarato il fondatore di SpaceX, Elon Musk.

T-Mobile offrirà anche il “roaming reciproco”, in modo che i visitatori esteri negli Stati Uniti possano utilizzare la connessione se in collaborano con SpaceX per abilitare il servizio a livello globale. Musk e Sievert hanno invitato i vettori d’oltremare a unirsi alla loro alleanza.

Giovedì il titolo T-Mobile ha chiuso in liee rialzo dell’1% a 147,07$, dunque una reazione relativamente moderata del mercato.