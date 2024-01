Societe Generale mette a disposizione su EuroTLX di Borsa Italiana un nuovo certificato Cash Collect Memory Multi Magnet Airbag su un paniere Worst Of composto da tre big di Piazza Affari del calibro di Intesa Sanpaolo, Stellantis ed Enel.

Il prodotto, con durata massima di 3 anni, offre un flusso cedolare mensile dello 0,70% lordo (pari all’8,40% annuo), la possibilità di liquidazione anticipata dal 12° mese (con effetto Multi-Magnet dal 13° al 35° mese) e la protezione condizionata del capitale a scadenza (barriera fissata al 60%) con Effetto Airbag.

Come funziona il flusso cedolare

Per i primi sei mesi (dal 1° al 6° mese), il nuovo certificato prevede il pagamento di un premio lordo fisso mensile dello 0,70% (corrispondente all’8,40% espresso su base annua), e non è condizionato all’andamento delle azioni sottostanti Intesa Sanpaolo, Stellantis ed Enel.

A partire dal 7° mese però, il premio lordo mensile pari allo 0,70% (8,40% annuo), è condizionato e quindi viene pagato se il valore di tutte e tre le azioni è superiore o uguale al 60% del loro valore iniziale, mentre se il valore anche solo di uno dei tre titoli è inferiore al 60% del valore iniziale, il certificato non pagherà il premio e si rinvia alla data di valutazione successiva.

Un’altra caratteristica distintiva di questa emissione è l’Effetto Memoria. Un meccanismo che, ad ogni data di valutazione mensile, consente all’investitore di ricevere i premi eventualmente non incassati nelle rilevazioni precedenti. Durante le date di rilevazione, come abbiamo detto, i premi sono corrisposti qualora risulti verificata la condizione per il loro pagamento. In caso contrario, il premio viene messo “in memoria”. Successivamente, nel caso in cui il peggior sottostante dovesse risalire oltre il 60% dal valore iniziale alle successive date di rilevazione, l’investitore riceverà il premio comprensivo di tutti quelli in memoria non pagati precedentemente.

Vediamo un caso pratico per capire meglio il meccanismo. Ad esempio, se la condizione di pagamento del premio mensile si verifica alla nona data di valutazione, e non si è verificata nei due mesi precedenti (considerando che per i primi sei mesi il premio è incondizionato e non rientra quindi nell’Effetto Memoria), l’investitore, alla data di pagamento relativa al nono mese, riceverà 2,10 euro lordi per ogni certificato. La formula sarebbe 3 x 0,70% x Valore Nominale (taglio minimo di 100 euro).

Rimborso agevolato grazie all’Effetto Multi-Magnet

Il nuovo certificato ha una durata massima di 3 anni (scadenza fissata al 26 gennaio 2027) e offre la possibilità di una liquidazione anticipata automatica (autocall) su base mensile dal 12° al 35° mese, ovvero il rimborso del 100% del Valore Nominale.

Questa emissione si contraddistingue per la presenza dell’Effetto Multi-Magnet volto ad aumentare la probabilità di liquidazione anticipata del certificato se il livello del sottostante con la performance peggiore risulta pari o superiore alla Barriera Autocall relativa al mese considerato.

Per l’osservazione del 12° mese, tale barriera è fissata al 100%, mentre dal 13° al 35° mese, la barriera sarà pari al massimo tra il Floor del mese di riferimento ed il livello del titolo peggiore rilevato alla data di valutazione del mese precedente. Nell’Effetto Multi-Magnet il livello del Floor è decrescente e pari al 90% alle date di valutazione dal 13° a 18° mese, 85% dal 19° a 24° mese e 80% dal 25° a 35° mese.

L’effetto Multi-Magnet permette quindi di adattare al ribasso mese dopo mese la Barriera di Liquidazione Anticipata all’andamento del titolo peggiore registrato nel mese precede (fino al Floor) e consente quindi di aumentare la probabilità di richiamo.

Per valutare le potenzialità dell’Effetto Multi-Magnet, possiamo considerare delle simulazioni basate sui prezzi storici dei tre sottostanti negli ultimi 9 anni, che suggeriscono che circa 9 simulazioni su 10 sarebbero state rimborsate anticipatamente (rispetto a circa 6 simulazioni su 10 per certificato cash collect classico con barriera di liquidazione anticipata fissa e pari agli strike iniziali), a fronte di meno dell’1% degli scenari storici nei quali il certificato sarebbe giunto a scadenza con osservazione sotto la barriera di protezione (rispetto al 3,3% degli scenari storici per il cash collect classico).

I risultati del backtest mostrano come l’effetto Multi-Magnet aumenti fortemente la probabilità di rimborso anticipato, e di conseguenza ciò ha un impatto anche sulla riduzione della probabilità di perdita di capitale. I dati passati non sono ovviamente un indicatore dell’andamento futuro.

Limitare le possibili perdite con l’Effetto Airbag

Alla scadenza (26 gennaio 2027), se il certificato non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili di rimborso:

– se la quotazione di tutte le azioni del paniere è pari o superiore alla Barriera sul Capitale (60% del valore inziale dei sottostanti), l’investitore riceverà un importo lordo di liquidazione pari al 100% del Valore Nominale più il premio lordo mensile (0,70 euro) e gli eventuali premi non pagati in precedenza grazie all’effetto memoria;

– se la quotazione di almeno una delle azioni è inferiore alla Barriera sul Capitale (60%), il certificato non pagherà alcun premio (gli eventuali premi memorizzati non vengono corrisposti). In questo caso si attiva l’Effetto Airbag (come meglio descritto di seguito) e l’investitore riceverà un importo lordo di liquidazione pari al rapporto tra il livello del titolo con la performance peggiore e la Barriera sul Capitale, con conseguente perdita parziale o totale sul capitale investito.

In cosa consiste l’effetto Airbag? Tale meccanismo permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre la Barriera sul Capitale e di limitare, in tale scenario, le perdite rispetto a un investimento in un classico certificate Cash Collect su worst of di azioni.

Per esempio, come nel nostro caso di Barriera sul Capitale al 60%, nella situazione in cui il sottostante peggiore dovesse chiudere al 45% dello strike (con una perdita quindi del 55% rispetto al valore iniziale) il rimborso sarebbe pari a 75 euro, ovvero 45% moltiplicato per 1,6667 (contro un rimborso che sarebbe stato pari a 45 euro nel caso in cui non fosse stato presente l’Effetto Airbag). L’Effetto Airbag è quindi un ulteriore meccanismo protettivo di questo certificato.

Questi certificati sono classificati come certificato a capitale condizionatamente protetto secondo la classificazione Acepi, non prevedono la garanzia del capitale ed espongono al rischio di credito dell’emittente del certificato. Per maggiori informazioni visitare il sito internet: https://prodotti.societegenerale.it/