Smart Bank, banca d’investimento digitale del gruppo Cirdan Group, aggiunge alla propria gamma di servizi bancari Smart Bank 5×5, un nuovo conto deposito callable (ovvero con l’opzione di rimborso anticipato a favore di Smart Bank) a 5 anni con interesse fisso al 5% annuo lordo.

Il conto deposito sarà accessibile attraverso l’area e la pagina digitale, di proprietà di Smart Bank, aperta presso la piattaforma digitale Otter Finance, che permetterà ai clienti di accedere al conto deposito e monitorare le proprie posizioni finanziarie detenute presso Smart Bank.

Le caratteristiche distintive del conto deposito Smart Bank 5×5:

Antonio De Negri, CEO di Smart Bank, ha commentato: “L’innovazione è sempre stata al centro degli obiettivi di Smart Bank e a testimonianza di ciò abbiamo deciso di portare sul mercato italiano un nuovo e innovativo conto di deposito che offre non solo rendimenti interessanti, ai vertici del mercato, salva la facoltà di rimborso anticipato di Smart Bank. Smart Bank 5×5 incontrerà il favore dei clienti italiani, sempre più alla ricerca di modi sicuri e flessibili per cercare di ovviare, almeno in parte, all’attuale alto livello d’inflazione”.