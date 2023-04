Enel: valuta cessione business Energy Storage, €2 mld per l’80% (rumors)

Enel starebbe valutando la cessione di una quota di maggioranza nella sua attività di stoccaggio di energia, una mossa volta a ridurre ulteriormente il debito della società.

Lo riporta Bloomberg, aggiungendo che Enel ha ricevuto offerte non vincolanti per una partecipazione dell’80% nel progetto, del valore di circa 2 miliardi di euro. In base al piano, Enel vorrebbe mantenere una quota del 20%.

Enel mira a ridurre il debito tra 51 e 52 miliardi di euro entro la fine di quest’anno, da circa 60 miliardi di fine 2022, in un piano che include la vendita di attività in America Latina ed Europa per concentrarsi sui mercati principali.