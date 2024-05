IG presenta The Trading Show, l’evento con gli esperti del trading dedicato alle opzioni

IG Italia, leader del trading online da 50 anni da sempre attivo ed impegnato nella promozione dell’educazione finanziaria, presenta l’evento “The Trading Show”, realizzato in collaborazione con Investire.Club, che si terrà il 10 maggio presso l’Hilton Hotel di Milano a partire dalle ore 14:30. L’iniziativa sarà l’occasione per commentare ed analizzare l’attuale scenario macroeconomico e osservare, insieme ai professionisti del settore, alcune tra le strategie di trading più interessanti nell’universo delle opzioni.

L’evento è rivolto sia a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del trading sia ai trader più esperti e si inserisce all’interno del piano di IG di offrire alla propria clientela un’esperienza di investimento consapevole, concreta, vantaggiosa e trasparente.

L’evento darà l’opportunità di approfondire il funzionamento delle opzioni come strumento di trading e di conoscere da vicino il Metodo Superbium, ideato dal trader professionista Nicola Duranti che, analizzando le performance reali ottenute durante l’ultimo anno, fornirà indicazioni pratiche sulle tecniche per migliorare l’operatività quotidiana. I partecipanti avranno inoltre la possibilità assistere ad una sessione di live trading dove la teoria verrà messa in pratica e potranno dialogare direttamente con analisti ed esperti del settore per rafforzare le proprie conoscenze sui mercati finanziari.

Tra gli altri ospiti, oltre a Nicola Duranti, sarà presente anche Cosimo Pagliai, Presidente e CEO di Investire.Club. Per IG Italia saranno presenti Fabio De Cillis, Head of Italy, Andrea Martella, Head of Sales Italy, Vincenzo Longo, Premium Client Manager, e Filippo Diodovich, Senior Market Strategist.

Per maggiori informazioni sull’evento, sui relatori e per registrarsi, cliccare qui.