Settore viaggi naviga tra rinascita e innovazione. Ecco un Cash Collect per posizionarsi

Il settore dei viaggi sta navigando in un periodo di adattamento. Nonostante le sfide attuali, le opportunità di crescita offrono un futuro promettente. La capacità delle compagnie aeree e crocieristiche di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e di investire in tecnologie sostenibili e modelli di business innovativi sarà determinante per il loro successo a lungo termine.

Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dei viaggi puntando ai titoli più promettenti. Air France-KLM, Delta Air Lines e Royal Caribbean Cruises sono esempi non solo di leader di mercato ma anche di innovatori nella sostenibilità e nell’adozione di nuove tecnologie.

Lo stato di salute del settore

Il settore dei viaggi, che comprende sia le compagnie aeree che quelle crocieristiche, sta vivendo una fase di ripresa significativa dopo l’impatto devastante della pandemia di Covid-19. Durante il periodo più critico della pandemia, il traffico aereo globale è crollato, con molte compagnie che hanno dovuto affrontare gravi difficoltà finanziarie. Tuttavia, grazie a un allentamento delle restrizioni e a una crescente domanda di viaggi, il traffico passeggeri è in costante aumento. Secondo l’ultimo rapporto della IATA (International Air Transport Association), si prevede che i numeri globali del traffico passeggeri torneranno ai livelli del 2019 entro la fine del 2024, indicando una ripresa solida e sostenuta.

Le compagnie aeree stanno migliorando le loro prospettive finanziarie, con profitti netti previsti a 30,5 miliardi di dollari nel 2024 e un margine di profitto netto del 3,1%. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle perdite massicce degli anni precedenti, ma il settore deve ancora affrontare diverse sfide. I costi elevati del carburante continuano a essere una preoccupazione importante, poiché rappresentano una delle voci di spesa più significative per le compagnie aeree. Inoltre, le compagnie devono confrontarsi con la crescente pressione per migliorare la sostenibilità ambientale, un tema di crescente importanza per i consumatori e le autorità di regolamentazione.

Anche il settore delle crociere sta vedendo una ripresa robusta. Secondo la CLIA (Cruise Lines International Association), il settore ha registrato una forte domanda di crociere, con prenotazioni in aumento e una previsione di superare i livelli pre-pandemia entro il 2025. Le compagnie crocieristiche stanno investendo in nuove navi e tecnologie per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, rispondendo così alle preoccupazioni crescenti riguardo alla sostenibilità. Tuttavia, anche loro devono affrontare l’aumento dei costi operativi e le sfide legate alla gestione di una forza lavoro globale in un contesto ancora incerto.

Le prospettive future

Le prospettive future per il settore dei viaggi sono promettenti, ma richiedono un impegno continuo nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità. Le compagnie aeree stanno investendo in tecnologie più sostenibili per ridurre le emissioni di CO2. La transizione verso aerei più efficienti dal punto di vista energetico e l’uso di carburanti sostenibili sono al centro degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero entro il 2050. Questa transizione non è solo una risposta alle pressioni normative, ma anche una strategia per attrarre un numero crescente di viaggiatori attenti all’ambiente.

Nel settore delle crociere, le innovazioni tecnologiche stanno trasformando l’esperienza dei passeggeri e migliorando l’efficienza operativa. Le nuove navi a propulsione LNG (gas naturale liquefatto) rappresentano un passo avanti significativo nella riduzione delle emissioni di gas serra. Le compagnie stanno anche adottando soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti e delle acque reflue, contribuendo a un’impronta ecologica più leggera. Questi sforzi sono cruciali non solo per la conformità alle normative ambientali, ma anche per rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla sostenibilità.

Un’altra prospettiva interessante è l’espansione nei mercati emergenti. La crescita economica in paesi come India, Cina e altre regioni dell’Asia-Pacifico offre grandi opportunità per l’espansione del settore dei viaggi. L’aumento della classe media in queste regioni significa una domanda maggiore di viaggi aerei e crociere, con potenziali significativi per la crescita del settore. Le compagnie aeree e crocieristiche stanno espandendo le loro reti e servizi per catturare questa domanda emergente, investendo in infrastrutture e marketing per attirare nuovi clienti.

Inoltre, la digitalizzazione e l’automazione continueranno a rivoluzionare il settore. Le tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning stanno migliorando l’efficienza operativa, la manutenzione predittiva e l’esperienza del cliente. Per esempio, l’uso di dati avanzati per prevedere e gestire le esigenze dei passeggeri può portare a un servizio più personalizzato e efficiente. Le compagnie stanno anche esplorando modelli di business più flessibili, come l’adozione di voli charter e personalizzati, per adattarsi meglio alle esigenze dei consumatori post-pandemia.

Alcuni leader, e non solo, del settore

Il settore dei viaggi sta dunque navigando in un periodo di adattamento. Air France-KLM, Delta Air Lines e Royal Caribbean Cruises svolgono un ruolo cruciale nel settore dei viaggi, non solo come leader di mercato ma anche come innovatori nella sostenibilità e nell’adozione di nuove tecnologie:

Air France-KLM è uno dei principali attori nel settore delle compagnie aeree, con una vasta rete di destinazioni in tutto il mondo. La compagnia ha investito significativamente nella modernizzazione della sua flotta per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni. Inoltre, Air France-KLM ha adottato un piano ambizioso per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, con iniziative che includono l'uso di carburanti sostenibili e l'implementazione di tecnologie avanzate per il risparmio energetico.

Delta Air Lines è un altro gigante del settore aereo, noto per la sua forte presenza nel mercato nordamericano e internazionale. Delta ha intrapreso un percorso di sostenibilità, investendo in carburanti alternativi e tecnologie per ridurre l'impatto ambientale. La compagnia ha anche implementato programmi per migliorare l'esperienza del cliente attraverso l'uso di tecnologie digitali e automazione.

Royal Caribbean Cruises è una delle principali compagnie crocieristiche al mondo, con una flotta di navi all'avanguardia. La compagnia è nota per l'innovazione nel settore delle crociere, offrendo esperienze uniche ai passeggeri. Royal Caribbean ha anche adottato misure significative per migliorare la sostenibilità, tra cui la costruzione di navi alimentate a LNG e l'implementazione di tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti.

La capacità di queste compagnie aeree e crocieristiche di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e di investire in tecnologie sostenibili e modelli di business innovativi sarà determinante per il loro successo a lungo termine.

Cash Collect con effetto “All Coupon” e meccanismo “Fast”

Un modo alternativo di investire sul settore della moda è quello di utilizzare i certificati d’investimento come i Fast All Coupon Cash Collect di BNP Paribas emessi di recente sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Di durata biennale, i nuovi Certificati offrono potenziali premi mensili con effetto memoria tra lo 0,65% (7,80% annuo) e l’1,60% (19,20% annuo) dell’importo nozionale (100 euro) e hanno barriere a scadenza e premio che coincidono, poiché fissate entrambe fino al 35% del valore iniziale dei sottostanti. Con questa emissione, BNP Paribas arricchisce la sua gamma di Cash Collect certificate con l’effetto All Coupon: un’importante innovazione pensata per permettere all’investitore di massimizzare il rendimento dello strumento.

I certificate All Coupon, prevedono infatti la possibilità di scadenza anticipata alla fine del 12° e del 18° mese, quindi rispettivamente a giugno 2025 e dicembre 2025: in queste due date, qualora la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo livello Step-Down, il certificate scade e corrisponde, oltre all’importo nozionale e al premio mensile, tutti i potenziali premi mensili futuri che il Certificate avrebbe corrisposto se fosse arrivato alla naturale scadenza (12 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a giugno 2025; 6 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a dicembre 2025). A questi si aggiungono inoltre gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente, grazie all’effetto memoria. Il livello Step-Down è decrescente, incrementando la possibilità di scadenza anticipata. Difatti, grazie al meccanismo Fast, che decresce dal 98% (12° mese) al 96% (18° mese), l’investitore può ottenere tutti i premi mensili previsti in modo più rapido.

Premio mensile di 0,90 euro sulle big dei viaggi

I panieri dei 15 certificati della nuova serie sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di prendere esposizione su un’ampia varietà di settori. Tra questi troviamo proprio quello (ISIN NLBNPIT248B8) formato da tre colossi attivi nel settore dei viaggi come Air France-KLM, Delta Air Lines e Royal Caribbean Cruises. Il prodotto pagherà un premio mensile pari allo 0,90% dell’importo nozionale (0,90 euro, pari a un rendimento potenziale del 10,80% annuo) ad ogni data di valutazione mensile in cui il valore dell’azione sottostante è maggiore o uguale al livello barriera, posto al 60%.

In corrispondenza delle due date di scadenza anticipata, se il valore di tutti i sottostanti è maggiore o pari al livello Step-Down (pari al 98% al 12° mese e pari al 96% al 18° mese), il certificate scade e paga 100,90 euro più gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente (effetto memoria) più tutti i premi mensili futuri (effetto All Coupon). In caso la scadenza avvenga alla prima data prevista (13 giugno 2025), i premi futuri pagati saranno 12, per un totale in questo caso di 110,80 euro; oppure 6 in caso la scadenza si verifichi alla seconda data (15 dicembre 2026), per un totale di 105,40 euro.

Qualora, invece, il certificate giunga alla scadenza prevista dopo due anni (17 giugno 2026) sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello barriera (60%), il prodotto paga l’importo nozionale (100 euro) più il premio (0,90 euro) e gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria.

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera (60%), il certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta dei sottostanti Delta Air Lines e Royal Caribbean Cruises), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Su Delta Air Lines e Royal Caribbean Cruises prevalgono le raccomandazione di acquisto (buy) rispetto a chi suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e solo una minoranza chi dice di vendere (sell). Su Air France-KLM, invece, gli hold prevalgono rispetto ai buy, mentre i sell sono sempre una minoranza. Inoltre, il target price medio indica che Air France-KLM e Delta Air Lines attualmente appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Fast All Coupon Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il settore dei viaggi). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti entro i limiti del livello barriera, sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, grazie alla possibilità di richiamo anticipato con effetto All Coupon. Ad esempio, in caso di scadenza anticipata del certificato dopo un anno (giugno 2025), all’investitore verranno corrisposti anche i premi del secondo anno di vita del certificate, godendo della possibilità di massimizzare il proprio investimento.