ICA 2024, al via il conto alla rovescia con tante novità. Chi sono i vincitori parziali

Con l’anno 2024 appena oltre la metà, inizia già il conto alla rovescia per gli “Italian Certificate Awards” (ICA), giunti alla XVIII edizione. Questo evento rappresenta un momento culminante in un anno straordinario per il mercato dei certificati. La cerimonia, che premia l’eccellenza nel settore, avrà luogo a febbraio 2025 nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte, organizzata dal Certificate Journal con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana. Tra i media partner figurano anche FinanzaOnline e Wall Street Italia.

L’appuntamento ha quindi tutte le carte in regola per confermarsi ancora una volta come il più importante dell’anno per l’industria dei certificati. Come sempre sarà fondamentale l’apporto del pubblico dei lettori del Certificate Journal e di tutti gli investitori e appassionati, che saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza e contribuire all’assegnazione dei premi finali.

Durante la serata, saranno assegnati ben 27 premi ( 7 in più dello scorso anno) in diverse categorie, con importanti novità che interesseranno, tra le altre, la miglior casa emittente di certificati “low strike” e di prodotti “ callable” oltre al miglior sito web. Confermate le 20 categorie dell’ultima edizione, che vedono in gara emittenti, distributori e prodotti del mondo dei certificati. Per la conquista dei riconoscimenti, ispirati alla classificazione ACEPI ed EUSIPA, e il Premio Speciale Wall Street Italia, sono in gara gli intermediari finanziari che sapranno proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali.

Gli emittenti sono già al lavoro per guadagnare i primi posti nelle classifiche di quest’anno con un ritmo di emissione frenetico. Da inizio anno sono più di 3.000 i nuovi certificati di investimento entrati in negoziazione, ma oltre al numero quello che è possibile osservare è l’impegno a migliorare i profili di rischio e rendimento delle strutture proposte.

Grazie ai dati forniti da Borsa Italiana, riferiti al periodo che parte da agosto 2023 fino a marzo 2024, è possibile decretare la classifica parziale dei vincitori di queste categorie: Leva Fissa, Leva Variabile, Capitale Protetto, Capitale Condizionatamente Protetto, Credit Linked Certificates e Actively Managed Certificates (AMC). Per quest’ultima categoria che fa riferimento agli Certificati a gestione attiva, una novità assoluta di questa edizione, viene premiato l’emittente che ha realizzato il maggior numero di volumi su SeDeX e Cert-X. Si tratta di prodotti strutturati innovativi con una componente attiva che rappresenta un elemento rilevante di distinzione e li avvicina al mondo dei fondi comuni di investimento.

Di seguito la graduatoria dei suddetti premi che, ricordiamo, è provvisoria perché il periodo di valutazione sarà poi esteso fino al 30 novembre 2024:

LEVA FISSA

Societe Generale

Vontobel

BNP Paribas

LEVA VARIABILE

BNP Paribas

UniCredit

Vontobel

CAPITALE PROTETTO – DIRECT LISTING

Leonteq

Aldburg/SmartETN

Marex

CAPITALE PROTETTO – PUBLIC OFFER + PRIVATE PLACEMENT

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

UniCredit

CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO – DIRECT LISTING

Vontobel

Leonteq

BNP Paribas

CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO – PUBLIC OFFER + PRIVATE PLACEMENT

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

Barclays

CAPITALE NON PROTETTO – PUBLIC OFFER + PRIVATE PLACEMENT

Societe Generale

Aldburg/SmartETN

UBS

CREDIT LINKED CERTIFICATES

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

Societe Generale

ACTIVELY MANAGED CERTIFICATES (NOVITÀ)