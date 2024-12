Servizi finanziari, prospettive future tra digitalizzazione e sostenibilità

Il settore dei servizi finanziari è in un periodo di transizione, guidato da fattori come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, la globalizzazione e la crescente richiesta di soluzioni personalizzate. Sebbene alcune sfide possano rallentare la crescita a breve termine, non mancano le opportunità future per chi saprà adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e rispondere alle esigenze di un mondo sempre più digitale e attento alle tematiche sociali ed ambientali. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dei servizi finanziari puntando sui titoli più promettenti come Wells Fargo, Invesco, KKR e Jefferies, che operano in segmenti differenti ma complementari.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Sfide nel breve periodo e digitalizzazione

Il settore dei servizi finanziari rappresenta una delle colonne portanti dell’economia globale, comprendendo una vasta gamma di attività come banche, assicurazioni, gestione degli investimenti, servizi di pagamento, consulenza finanziaria e private equity. Attualmente, il settore si trova in una fase di adattamento e resilienza, in risposta a una serie di sfide macroeconomiche, normative e tecnologiche che ne stanno plasmando il futuro.

Negli ultimi anni, il settore ha dovuto affrontare una serie di difficoltà legate alle politiche monetarie espansive adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, seguite da un periodo di rialzo dei tassi di interesse a causa dell’inflazione. Sebbene le banche centrali abbiano cercato di stimolare l’economia riducendo i tassi di interesse, l’aumento negli ultimi mesi ha avuto un impatto diretto sui costi di finanziamento, sugli investimenti e sui prestiti.

L’inflazione, inoltre, ha contribuito a un aumento dei costi operativi per molte istituzioni finanziarie, come nel caso delle compagnie assicurative, che hanno visto salire il valore delle richieste di risarcimento e il costo delle polizze. Al contempo, il settore bancario ha beneficiato di un margine di interesse più ampio, grazie al rialzo dei tassi, che ha migliorato la redditività in alcune aree, come i prestiti e i mutui.

Anche la digitalizzazione ha avuto un impatto profondo sul settore, sia in termini di efficienza operativa che di trasformazione dei modelli di business. Le fintech, ad esempio, stanno guadagnando quote di mercato nei pagamenti, nei prestiti al consumo e nella gestione patrimoniale, offrendo soluzioni più rapide, trasparenti e a basso costo rispetto agli istituti tradizionali. Inoltre, l’introduzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning ha consentito alle aziende di ottimizzare i processi decisionali, migliorare la gestione del rischio e personalizzare i servizi finanziari.

Nonostante i benefici, la digitalizzazione porta con sé anche nuove sfide, come i rischi legati alla cybersecurity. Le istituzioni finanziarie sono sempre più vulnerabili agli attacchi informatici, che minacciano la fiducia dei consumatori e l’integrità dei dati sensibili.

Le tendenze globale guidano la crescita futura

Guardando al futuro, il settore dei servizi finanziari è destinato a evolversi in modo significativo, con nuove opportunità di crescita che emergono da tendenze globali in continua trasformazione. Le prospettive per il settore si concentrano principalmente su innovazione tecnologica, sostenibilità, globalizzazione e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

Una delle aree di crescita più promettenti per il settore è rappresentata dall’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento. Gli investitori stanno diventando sempre più attenti all’impatto sociale e ambientale dei propri investimenti, spingendo le istituzioni finanziarie a sviluppare prodotti finanziari che rispondano a queste esigenze. I fondi ESG, gli investimenti sostenibili e le obbligazioni verdi sono in forte espansione, con un crescente numero di investitori istituzionali che adottano politiche di investimento responsabile. Le banche e le società di gestione degli investimenti che riusciranno a offrire soluzioni innovative in questo ambito potrebbero beneficiare di un flusso crescente di capitali, con l’opportunità di conquistare una clientela più giovane e consapevole.

La digitalizzazione continuerà a essere un motore fondamentale di crescita. Le blockchain e le cripto-attività stanno guadagnando terreno come alternative ai tradizionali sistemi di pagamento e alle valute fiat. Le banche stanno esplorando l’uso della blockchain per migliorare l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri, mentre le fintech offrono nuove modalità di prestito, risparmio e investimento attraverso piattaforme digitali.

L’introduzione di intelligenza artificiale e machine learning potrebbe ulteriormente trasformare il settore, permettendo alle istituzioni finanziarie di personalizzare i servizi offerti, migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi. I chatbot per la gestione delle operazioni bancarie, la previsione dei comportamenti dei clienti e la gestione dei rischi sono solo alcuni degli ambiti in cui queste tecnologie stanno facendo la differenza.

Le opportunità di crescita più significative si trovano nei mercati emergenti, dove una crescente classe media e una maggiore inclusione finanziaria stanno creando una domanda crescente di servizi bancari, prestiti e assicurazioni. Le fintech stanno giocando un ruolo cruciale in questi mercati, offrendo soluzioni digitali accessibili che superano le barriere infrastrutturali tradizionali. Inoltre, l’accesso ai servizi bancari attraverso smartphone e piattaforme digitali sta facilitando l’inclusione finanziaria di popolazioni precedentemente escluse dal sistema bancario.

Le innovazioni nel campo dei pagamenti digitali stanno alimentando una rapida evoluzione delle modalità di trasferimento di denaro. Le soluzioni di pagamento mobile, i wallet digitali e le tecnologie contactless sono diventate sempre più popolari, con un aumento dell’uso delle piattaforme di pagamento come PayPal o Apple Pay. L’integrazione di questi sistemi nei dispositivi quotidiani offre grandi opportunità di crescita per le istituzioni finanziarie che riescono a posizionarsi in modo strategico.

Gli attori del settore che svolgono ruoli cruciali

Alcune società svolgono ruoli cruciali all’interno del settore dei servizi finanziari. Wells Fargo, Invesco, KKR e Jefferies operano in segmenti differenti, ma complementari, con un impatto significativo su diverse aree dell’economia globale.

Wells Fargo è una delle principali banche universali statunitensi, con una vasta gamma di attività che includono servizi bancari commerciali e al dettaglio, gestione patrimoniale, prestiti e servizi di pagamento. Con una presenza consolidata negli Stati Uniti e a livello globale, Wells Fargo è un attore fondamentale nel settore bancario, in particolare per quanto riguarda i servizi di prestito ai consumatori e alle piccole e medie imprese.

è una delle principali banche universali statunitensi, con una vasta gamma di attività che includono servizi bancari commerciali e al dettaglio, gestione patrimoniale, prestiti e servizi di pagamento. Con una presenza consolidata negli Stati Uniti e a livello globale, Wells Fargo è un attore fondamentale nel settore bancario, in particolare per quanto riguarda i servizi di prestito ai consumatori e alle piccole e medie imprese. Invesco è una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale. Con un portafoglio che include una vasta gamma di fondi comuni di investimento, ETF (Exchange-Traded Funds), fondi di pensione e soluzioni di investimento alternative, Invesco offre una gamma diversificata di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di investitori privati e istituzionali.

è una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale. Con un portafoglio che include una vasta gamma di fondi comuni di investimento, ETF (Exchange-Traded Funds), fondi di pensione e soluzioni di investimento alternative, Invesco offre una gamma diversificata di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di investitori privati e istituzionali. KKR è una delle principali società globali di private equity e investimenti alternativi. Fondata nel 1976, KKR è conosciuta per il suo approccio aggressivo negli investimenti in aziende non quotate e per le operazioni di leveraged buyout (LBO), che coinvolgono l’acquisizione di aziende utilizzando una combinazione di capitale proprio e debito.

è una delle principali società globali di private equity e investimenti alternativi. Fondata nel 1976, KKR è conosciuta per il suo approccio aggressivo negli investimenti in aziende non quotate e per le operazioni di leveraged buyout (LBO), che coinvolgono l’acquisizione di aziende utilizzando una combinazione di capitale proprio e debito. Jefferies è una delle principali banche d’investimento indipendenti, specializzata in servizi di consulenza finanziaria, fusione e acquisizione (M&A), underwriting e trading. Con una forte presenza negli Stati Uniti e una rete internazionale, Jefferies offre una vasta gamma di servizi alle aziende, dagli investimenti di capitale alle transazioni più complesse.

L’importanza delle quattro società non risiede solo nelle dimensioni e nella capacità di generare ricavi, ma anche nel loro impatto sulle economie globali, sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità e sul miglioramento dei mercati finanziari.

Cash Collect con premi fissi ed effetto step-down

Un modo alternativo di investire sul settore dell’abbigliamento è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Di durata biennale (con scadenza fissata il 25 novembre 2026), i nuovi prodotti prevedono un premio mensile fisso compreso tra lo 0,80% (9,60% annuo) e l’1,40% (16,80% annuo) dell’importo nozionale (100 euro), indipendentemente dall’andamento dei sottostanti che compongono il paniere.

Questa emissione è caratterizzata anche dall’effetto Step-Down che aumenta la possibilità di scadenza anticipata dello strumento. A partire dal sesto mese, in corrispondenza di ogni data di valutazione di scadenza anticipata, il Certificate può scadere anticipatamente qualora la quotazione di ognuno dei sottostanti sia pari o superiore al rispettivo livello Step-Down. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio fisso mensile, l’Importo Nozionale. Il Livello Step-Down decresce ogni mese dell’1%; a partire dal 6° mese dal 100% fino all’83% del valore iniziale dei sottostanti aumentando, quindi, la possibilità di scadenza anticipata dei Certificate.

Qualora durante la vita del Certificate questo scenario non si verificasse, a scadenza (16 novembre 2026), si profilano due diversi scenari:

se la quotazione di tutti le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera (che varia dal 50% al 60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale e paga il premio fisso mensile;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

L’investitore riceve un premio fisso garantito alla fine di ogni mese, mentre la possibilità di rimborso anticipato con effetto Step-Down consente di beneficiare di un’ottimizzazione del rendimento. Inoltre, i Premi Fissi Step-Down Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 50%, ovvero proteggono per ribassi fino al -50% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Il Certificate sui big dei servizi finanziari

I nuovi prodotti si basano su 18 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Premi Fissi Step-Down Cash Collect (ISIN NLBNPIT2AAI2) per prendere posizione sui colossi dei servizi finanziari, scritto sul paniere composto da Wells Fargo, Invesco, KKR e Jefferies. Il prodotto pagherà un premio fisso pari a 0,80 euro con cadenza mensile (pari a un rendimento del 9,6% annuo), indipendentemente dall’andamento dei sottostanti.

Come abbiamo detto, un’altra particolarità di questo prodotto è data dalla possibilità di scadenza anticipata, a partire dal sesto mese di vita (maggio 2025), qualora in una delle date di valutazione mensili tutti i sottostanti del paniere quotino al di sopra del livello Step-Down che decresce nel tempo. Questa soglia è pari al 100% del valore iniziale il 6° mese poi diminuisce ogni mese dell’1% fino all’83% del valore iniziale dei sottostanti aumentando, quindi, la possibilità di scadenza anticipata. In tal caso, il Certificate scade e rimborsa l’importo nozionale di 100 euro, più il premio mensile (0,80 euro).

A scadenza (16 novembre 2026), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio mensile (0,80 euro);

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga ugualmente il premio mensile (0,80 euro) e un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro e il dollaro Usa (la valuta dei quattro sottostanti), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è tendenzialmente positivo. Su Wells Fargo, KKR e Jefferies prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy), mentre la restante parte suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e quelli che dicono di vendere (sell) sono una minoranza. Su Invesco, invece, la maggior parte degli analisti consiglia l’hold, mentre i restanti preferiscono il buy al sell. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi quattro titoli appaiono non molto distanti dalle attuali quotazioni.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Premi Fissi Step-Down Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso i servizi finanziari). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili fissi, anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata facilitata anche dall’effetto Step-Down (a partire da maggio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo due anni (novembre 2026).