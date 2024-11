Il settore dell’intrattenimento tra presente e futuro. Come investire con un Cash Collect

Il settore dell’intrattenimento ha subito trasformazioni significative negli ultimi anni, influenzato da innovazioni tecnologiche, cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e sfide globali. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore dell’intrattenimento puntando sui titoli più promettenti come Netflix, Warner Bros, Walt Disney e Charter Communications che hanno tutte le carte in regola per adattarsi e anticipare le tendenze future.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Situazione attuale e stato di salute del settore

Il settore dell’intrattenimento è oggi uno dei comparti più dinamici e rilevanti dell’economia globale, caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e da cambiamenti profondi nelle abitudini di consumo. La pandemia di Covid-19 ha accelerato la transizione verso la fruizione digitale, portando alla ribalta piattaforme di streaming, videogiochi e contenuti on-demand. Tuttavia, la ripresa post-pandemica ha segnato anche il ritorno del pubblico verso esperienze dal vivo, come concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

Nel 2024, il settore mostra segnali di crescita stabile, trainata principalmente dalla domanda di contenuti digitali e dall’espansione in mercati emergenti. L’integrazione tra media tradizionali e nuove tecnologie, come intelligenza artificiale e realtà aumentata, ha ampliato le possibilità di coinvolgimento del pubblico, pur ponendo nuove sfide per quanto riguarda i costi di produzione e l’accesso equo ai contenuti.

I modelli di business si stanno adattando a una maggiore frammentazione del pubblico e a una concorrenza crescente. Nonostante ciò, il mercato globale dell’intrattenimento continua a registrare una crescita positiva, spinto dal bisogno universale di esperienze culturali e di svago.

Prospettive future e opportunità di crescita

Le prospettive per il settore dell’intrattenimento sono promettenti. Si prevede che i ricavi globali raggiungeranno 3.400 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,9%. La pubblicità digitale guiderà questa crescita, con ricavi che dovrebbero superare i 1.000 miliardi di dollari nel 2026, rappresentando il 55% dell’incremento totale del settore nei prossimi cinque anni.

Le prospettive per il settore dell’intrattenimento sono ricche di opportunità, ma richiedono un costante adattamento ai cambiamenti tecnologici e culturali. L’adozione dell’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare la creazione e la distribuzione dei contenuti, rendendoli sempre più personalizzati e accessibili. La realtà virtuale e aumentata, già in fase di sperimentazione, potrebbe diventare un pilastro delle esperienze immersive, trasformando l’intrattenimento in un’esperienza interattiva su misura.

L’espansione nei mercati emergenti rappresenta un altro driver di crescita significativo. La penetrazione crescente di internet e smartphone in regioni come l’Africa e il Sud-est asiatico sta aprendo nuovi orizzonti per l’accesso ai contenuti digitali. Parallelamente, l’aumento della domanda di contenuti multilingue e culturalmente rilevanti stimola una maggiore diversificazione delle produzioni.

Tuttavia, il settore dovrà affrontare sfide significative, tra cui la saturazione dei mercati maturi, la crescente regolamentazione sulla privacy dei dati e la lotta contro la pirateria digitale. La sostenibilità ambientale nella produzione e distribuzione dei contenuti sarà un altro aspetto cruciale, con una maggiore pressione sui player del settore per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività.

Il ruolo e l’importanza di alcuni player del settore

Queste quattro aziende americane rappresentano pilastri fondamentali dell’intrattenimento globale, ciascuna con un ruolo unico e distintivo nel settore:

Netflix : pioniera dello streaming, Netflix ha rivoluzionato il modo in cui i contenuti vengono consumati. Con oltre 230 milioni di abbonati a livello globale, continua a investire in contenuti originali e a espandere la sua presenza internazionale. Nel terzo trimestre del 2024, Netflix ha registrato un incremento del 15% nei ricavi, raggiungendo i 9,82 miliardi di dollari.

: pioniera dello streaming, Netflix ha rivoluzionato il modo in cui i contenuti vengono consumati. Con oltre 230 milioni di abbonati a livello globale, continua a investire in contenuti originali e a espandere la sua presenza internazionale. Nel terzo trimestre del 2024, Netflix ha registrato un incremento del 15% nei ricavi, raggiungendo i 9,82 miliardi di dollari. Warner Bros : parte di Warner Bros. Discovery, è un colosso nella produzione cinematografica e televisiva. Con un vasto catalogo di contenuti e franchise iconici, l’azienda sta ampliando la sua offerta digitale attraverso piattaforme di streaming come Max. Nel primo trimestre del 2024, Warner Bros. Discovery ha registrato una perdita di 966 milioni di dollari, influenzata da un calo delle entrate pubblicitarie e dagli scioperi di Hollywood.

: parte di Warner Bros. Discovery, è un colosso nella produzione cinematografica e televisiva. Con un vasto catalogo di contenuti e franchise iconici, l’azienda sta ampliando la sua offerta digitale attraverso piattaforme di streaming come Max. Nel primo trimestre del 2024, Warner Bros. Discovery ha registrato una perdita di 966 milioni di dollari, influenzata da un calo delle entrate pubblicitarie e dagli scioperi di Hollywood. Walt Disney : con un portafoglio diversificato che include cinema, televisione, parchi a tema e streaming (Disney+), Disney rimane un leader globale nell’intrattenimento. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2024, Disney ha registrato un aumento dei ricavi del 6%, raggiungendo 22,5 miliardi di dollari, e un incremento del 3% per l’anno fiscale, totalizzando 91,3 miliardi di dollari.

: con un portafoglio diversificato che include cinema, televisione, parchi a tema e streaming (Disney+), Disney rimane un leader globale nell’intrattenimento. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2024, Disney ha registrato un aumento dei ricavi del 6%, raggiungendo 22,5 miliardi di dollari, e un incremento del 3% per l’anno fiscale, totalizzando 91,3 miliardi di dollari. Charter Communications: come uno dei principali fornitori di servizi via cavo negli Stati Uniti, Charter, attraverso il marchio Spectrum, offre servizi di televisione, internet e telefonia. La sua infrastruttura supporta la distribuzione di contenuti digitali, rendendola un attore chiave nell’ecosistema dell’intrattenimento. Recentemente, Charter ha stretto accordi con giganti dei media come Warner Bros. Discovery e Disney, permettendo ai clienti di accedere a servizi di streaming come Max e Disney+ senza costi aggiuntivi come parte del loro pacchetto via cavo.

Nuovi Cash Collect con premi fissi ed effetto step-down

Un modo alternativo di investire sul settore dell’intrattenimento è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Premi Fissi Step-Down Cash Collect su panieri di azioni targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana. Di durata biennale (con scadenza fissata il 25 novembre 2026), i nuovi prodotti prevedono un premio mensile fisso compreso tra lo 0,80% (9,60% annuo) e l’1,40% (16,80% annuo) dell’importo nozionale (100 euro), indipendentemente dall’andamento dei sottostanti che compongono il paniere.

Questa emissione è caratterizzata anche dall’effetto Step-Down che aumenta la possibilità di scadenza anticipata dello strumento. A partire dal sesto mese, in corrispondenza di ogni data di valutazione di scadenza anticipata, il Certificate può scadere anticipatamente qualora la quotazione di ognuno dei sottostanti sia pari o superiore al rispettivo livello Step-Down. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio fisso mensile, l’Importo Nozionale. Il Livello Step-Down decresce ogni mese dell’1%; a partire dal 6° mese dal 100% fino all’83% del valore iniziale dei sottostanti aumentando, quindi, la possibilità di scadenza anticipata dei Certificate.

Qualora durante la vita del Certificate questo scenario non si verificasse, a scadenza (25 novembre 2026), si profilano due diversi scenari:

se la quotazione di tutti le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera (che varia dal 50% al 60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale e paga il premio fisso mensile;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

L’investitore riceve un premio fisso garantito alla fine di ogni mese, mentre la possibilità di rimborso anticipato con effetto Step-Down consente di beneficiare di un’ottimizzazione del rendimento. Inoltre, i Premi Fissi Step-Down Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 50%, ovvero proteggono per ribassi fino al -50% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Il Certificate sui big dell’intrattenimento

I nuovi prodotti si basano su 18 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Premi Fissi Step-Down Cash Collect (ISIN NLBNPIT2AAJ0) per prendere posizione sui colossi dell’intrattenimento, scritto sul paniere composto da Netflix, Warner Bros, Walt Disney e Charter Communications. Il prodotto pagherà un premio fisso pari a 0,98 euro con cadenza mensile (pari a un rendimento dell’11,76% annuo), indipendentemente dall’andamento dei sottostanti.

Come abbiamo detto, un’altra particolarità di questo prodotto è data dalla possibilità di scadenza anticipata, a partire dal sesto mese di vita (maggio 2025), qualora in una delle date di valutazione mensili tutti i sottostanti del paniere quotino al di sopra del livello Step-Down che decresce nel tempo. Questa soglia è pari al 100% del valore iniziale il 6° mese poi diminuisce ogni mese dell’1% fino all’83% del valore iniziale dei sottostanti aumentando, quindi, la possibilità di scadenza anticipata. In tal caso, il Certificate scade e rimborsa l’importo nozionale di 100 euro, più il premio mensile (0,98 euro).

A scadenza (15 novembre 2028), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio mensile (0,98 euro);

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga ugualmente il premio mensile (0,98 euro) e un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro e il dollaro Usa (la valuta del sottostante Richemont), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Su Netflix e Walt Disney prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy), mentre la restante parte suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e quelli che dicono di vendere (sell) sono una minoranza. Su Warner Bros e Charter Communications, invece, la maggior parte degli analisti consiglia l’hold, mentre i restanti preferiscono il buy al sell. Inoltre, il target price medio indica che attualmente Warner Bros, Walt Disney e Charter Communications appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Premi Fissi Step-Down Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso l’intrattenimento). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili fissi, anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata facilitata anche dall’effetto Step-Down (a partire da maggio 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo due anni (novembre 2026).