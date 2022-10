Secondo Bill Gates l’emergenza gas in Europa è una buona notizia. Ecco perché

La crisi energetica senza precedenti che sta vivendo oggi l’Europa in realtà è una “buona cosa nel lungo periodo”. Così Bill Gates in un’intervista alla Cnbc in cui afferma che quando non dipenderà più dal gas naturale russo, l’Europa continentale dovrà gradualmente utilizzare le energie rinnovabili. In sostanza, vuole dire il fondatore di Microsoft, da una situazione di emergenza può arrivare la svolta. L’opinione pubblica “è stata ottimista sul fatto che la transizione alle energie rinnovabili possa avvenire rapidamente” continua Gates che però ha anche sottolineato che questo processo richiede tempo e che esiste un piano per accelerare il processo di conversione.

Da qui il miliardario filantropo ha anche sostenuto che i Paesi ricchi dovranno aumentare la spesa per accelerare l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che aiuteranno il mondo a ridurre le emissioni di gas serra. Le economie in via di sviluppo sono responsabili della maggior parte delle emissioni che causano il riscaldamento globale, ma non ci si deve aspettare che i Paesi a basso e medio reddito rallentino lo sviluppo delle loro economie per ridurre le emissioni globali di gas serra, secondo Gates che è anche fondatore di Breakthrough Energy Ventures, azienda leader negli investimenti in tecnologie climatiche.

È responsabilità dei Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, che devono gran parte della loro attuale ricchezza alla combustione di combustibili fossili, finanziare il processo di innovazione delle tecnologie per decarbonizzare tutti i settori dell’economia. L’unica soluzione, secondo Gates, è creare alternative migliori e più economiche che non emettano gas serra.

Questo processo dovrà essere guidato dai Paesi più ricchi, anche se le economie in via di sviluppo sono responsabili della maggior parte delle emissioni. “I Paesi a basso e medio reddito stanno costruendo in modo aggressivo per raggiungere gli standard di vita a cui aspirano i loro cittadini – e dovrebbero farlo. Molti Paesi in Europa e Nord America hanno riempito l’atmosfera di carbonio per raggiungere la prosperità, ed è irrealistico e ingiusto aspettarsi che tutti gli altri rinuncino a una vita più confortevole perché quel carbonio si è rivelato in grado di cambiare il clima”, ha scritto Gates .