Snap crolla del 25% in seguito alla trimestrale, pesa la privacy policy di Apple

Il titolo Snap crolla di oltre il 25% nel trading afterhours dopo che la società di social media ha riportato ricavi inferiori alle attese degli analisti per il terzo trimestre. Evidenziando il momento critico che sta attraversando il settore delle pubblicità online. Snap ha pubblicato utile per azione pari a 0,08 dollari e dunque superiore alle attese di Refiniv. Mentre i ricavi del terzo trimestre non hanno centrato le stime degli analisti di Refinitiv di 1,14 miliardi di dollari, attestandosi a 1,13 miliardi di dollari.

“La crescita dei ricavi ha continuato a decelerare nel terzo trimestre e continua a essere influenzata da una serie di fattori che abbiamo notato nell’ultimo anno, tra cui modifiche alle politiche della piattaforma, venti contrari macroeconomici e maggiore concorrenza”, ha affermato Snap nella lettera agli investitori. “Stiamo scoprendo che i nostri partner pubblicitari in molti settori stanno riducendo i loro budget di marketing, soprattutto di fronte a venti contrari dell’ambiente operativo, pressioni sui costi a causa dell’inflazione e aumento dei costi del capitale”.

La società di social media ha affermato che non avrebbe fornito indicazioni per il quarto trimestre, la seconda volta consecutivo in cui ha scelto di non offrire forward guidance al mercato.

Ad agosto, Snap ha annunciato che avrebbe licenziato il 20% dei circa 6.000 dipendenti dell’azienda nell’ambito di un importante piano di ristrutturazione. Il TFR e i relativi costi hanno costituito una parte importante dell’onere di ristrutturazione del periodo.

Ecco i numeri di Snap del terzo trimestre

I ricavi del terzo trimestre della piattaforma social sono cresciuti del 6% rispetto all’anno precedente, registrando così la crescita più bassa dal debutto sul mercato azionario della società nel 2017. Nel frattempo, anche se ha registrato un profitto rettificato a sorpresa, la perdita netta di Snap è aumentata del 400% a 360 milioni di dollari, in parte a causa di un onere di ristrutturazione di 155 milioni di dollari.

Gli utenti attivi giornalieri (DAU) sono aumentati del 19% anno su anno, dimostrando che l’azienda è ancora in grado di attrarre persone sulla propria piattaforma, nonostante le difficoltà sul lato aziendale. Le entrate medie per utente (ARPU) sono diminuite dell’11% a 3,11 dollari.

“La forward guidance sugli utili rimane incredibilmente impegnativa, e questo è aggravato dal fatto che le entrate nel quarto trimestre sono generalmente generate in modo sproporzionato nella metà posteriore del trimestre, il che riduce ulteriormente la nostra visibilità”, ha affermato la società.

Snap ha aggiunto che è probabile che la crescita dei ricavi continui a decelerare nel quarto trimestre, poiché quel periodo “è stato storicamente più dipendente dalle entrate pubblicitarie orientate al marchio”, che sono diminuite significativamente nell’ultimo periodo.

La pricacy policy di Apple pesa sulla pubblicità online

L’aggiornamento della privacy di Apple a iOS del 2021 rimane un ostacolo alla capacità di Snap di tracciare gli utenti sul Web, indebolendo così la sua attività pubblicitaria online. Le società di social media rivali, in particolare Facebook, hanno subito delle perdite importanti in termini di utili appunto a causa della privacy policy di Apple. La società madre di Facebook, Meta Platforms pubblicherà i conti del terzo trimestre settimana prossima, dando ulteriori informazioni sul peso dell’aggiornamento di Apple a iOS sui conti dei colossi dei social media.

Snap, da inizio anno ha perso il 70% in borsa

Snap hanno perso oltre tre quarti proprio valore quest’anno e il titolo é sceso di oltre il 30% da luglio in seguito ai conti del secondo trimestre che hanno mancato le stime sia per quanto riguarda i ricavi che i profitti. Il board di Snap ha autorizzato un programma di riacquisto di titoli (buyback) fino a 500 milioni di dollari. Al 30 settembre, la società aveva 4,4 miliardi di dollari in contanti, mezzi equivalenti e varie securities.

Inoltre, nel corso del terzo trimestre, la società ha dichiarato, che come parte del suo piano per ridurre i costi, avrebbe chiuso diversi progetti costosi, incluso il suo drone Pixy, che calcolava di vendere al costo di 230 dollari. La società di social media ha anche interrotto la produzione dei spettacoli premium Snap Originals.