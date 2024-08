Saipem corre su voci commessa da Saudi Aramco. Cosa dicono analisti su prospettive offshore

I rumors su un maxi-commessa da Saudi Aramco accendono la corsa rialzista di Saipem a Piazza Affari. Il titolo del big dei servizi petroliferi avanza di oltre il 3%, migliore del Ftse Mib. L’assist è arrivato dalle indiscrezioni riportate da Upstream secondo cui Saudi Aramco avrebbe assegnato a Saipem un contratto strategico offshore per l’ulteriore espansione del suo giacimento di petrolio e gas di Marjan.

Saipem, la migliore del Ftse Mib: corre su nuovo potenziale contratto in Arabia Saudita

Corre Saipem a Piazza Affari. Il titolo sale di oltre il 3% e si mantiene sopra i 2 euro per azione. A far scattare gli acquisti i rumors della pubblicazione online spèecializzata Upstream secondo i quali sarebbe in arrivo per Saipem una commessa da Saudi Aramco. Quest’ultima, secondo quanto si apprende, avrebbe emesso una notifica di aggiudicazione a Saipem, mentre è probabile che l’accordo venga formalmente siglato entro pochi giorni. Il contratto offshore Marjan ha un valore potenziale di oltre 2 miliardi di dollari.

“La notizia, se confermata, è positiva ed evidenzia un forte outlook nel segmento offshore“, commentano gli analisti di Intermonte che mantengono una view positiva sul titolo della scoeità guidata da Puliti. In particolare, gli esperti ricordano che “il secondo trimestre 2024 è stato caratterizzato da robusta raccolta ordini, pari a 5,1 mld di dollari, grazie principalmente ai contratti acquisiti in Angola”. “Nel primo semestre 2024 la raccolta ordini è stata pari a 7,1 miliardi. Per l’esercizio 2024 la nostra proiezione attuale – aggiungono da Intermonte – è di 14,2 miliardi”.

Voci su cui si soffermato anche gli analisti di Morgan Stanley, che confermano la raccomandazione overweight e il target price di 3,4 euro su Saipem. “In attesa di ulteriori dettagli da parte delle società (ad esempio se l’accordo si concretizzerà, la conferma dell’importo o ogni altra indicazione sul timing), riteniamo possa essere una notizia positiva per Saipem, dopo un secondo trimestre intenso in termini di nuovi ordini“, segnalano gli esperti della banca d’affari Usa.

Saipem, la view degli analisti: quasi il 74% dice buy

Da inizio anno il titolo è salito di poco più del 40%, posizionandosi così tra i migliori dieci titoli del Ftse Mib (+40,4% YTD). Il consensus degli analisti su Bloomberg indica per il gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi il 73,9% di giudizi Buy e il 26,1% Hold, mentre nessun analista dice Sell. In media sempre il consensus raccolto da Bloomberg suggerisce un target price a 12 mesi di 2,80 euro, con potenziale upside di quasi il 35,3% circa.