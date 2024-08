Naufragio di Palermo, dispersi il presidente di Morgan Stanley e Mike Lynch, il Bill Gates britannico

Continuano senza sosta le ricerche dei dispersi del Bayesian, il veliero naufragato al largo delle coste di Palermo. Di sei persone non c’è ancora traccia, mentre è stata data notizia della morte del cuoco. Quindici persone, invece, sono state tratte in salvo.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, tra i dispersi figurano anche il presidente della celebre banca d’affari statunitense Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, insieme alla la moglie. Sarebbero molto amici di Mike Lynch, fondatore della software house Autonomy Corporation, anche lui disperso con la figlia Hannah, di 18 anni.

Bayesian colpita da tromba d’aria

La Bayesian, una barca a vela di 56 metri battente bandiera britannica, trasportava 22 persone ed era ancorata al largo del porto di Porticello quando è stata colpita da una violenta tromba d’aria nelle prime ore del mattino, come ha dichiarato la Guardia Costiera italiana.

Quindici persone sono state tratte in salvo, tra cui la moglie di Lynch, Angela Bacares, proprietaria della barca, e una bambina di un anno, salvata dalla madre.

Chi è Mike Lynch

Definito il Bill Gates britannico, Mike Lynch ha trascorso gran parte degli ultimi dieci anni in tribunale per difendere il suo nome dalle accuse di frode legate alla vendita della sua azienda di software, Autonomy Corporation, a Hewlett-Packard (HP) per circa 11,1 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’acquisizione di Autonomy da parte di HP è diventata oggetto di grande controversia. Poco dopo l’acquisto, HP ha affermato che Lynch e il suo team avrebbero gonfiato i dati finanziari dell’azienda, portando a una svalutazione di 8,8 miliardi di dollari del valore di Autonomy. Questa accusa ha portato a lunghe battaglie legali tra Lynch e HP.

Nel 2019, un tribunale britannico ha giudicato Lynch responsabile di frode, e nel 2022, un tribunale statunitense ha ordinato la sua estradizione per affrontare ulteriori accuse negli Stati Uniti.

Mike Lynch ha sempre negato le accuse, ma la vicenda ha avuto un impatto significativo sulla sua reputazione e carriera.

Chi è Jonathan Bloomer

Tra i dispersi anche il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, amico intimo di Mike Lynch.

Secondo quanto riportano i media inglesi, Bloomber è stato un testimone della difesa nel lungo processo per frode negli Stati Uniti a carico di Lynch, conclusosi due mesi fa con la sua assoluzione da parte della giuria di San Francisco.

Bloomer ha anche ricoperto la carica di presidente della compagnia assicurativa Hiscox.

Arrivato in Morgan Stanley International dalla fine del 2016, in precedenza ha ricoperto diversi incarichi in vari consigli di amministrazione ed è stato partner di Arthur Andersen.

In passato Bloomer è stato anche European Partner di Cerberus Capital e tra il 2000 e il 2005 è stato amministratore delegato del gruppo di servizi finanziari assicurativi Prudential prima di essere estromesso dal consiglio di amministrazione, ritenuto responsabile di aver commesso errori strategici.