Safilo, Angelo Trocchia confermato Ad

La conferma di Angelo Trocchia alla guida di Safilo è stata annunciata dall’azienda di Padova, seguito della prima sessione del Consiglio di Amministrazione, recentemente eletto dall’assemblea dei soci. Questo annuncio sottolinea la continuità nella leadership aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione si presenta con una formazione di 10 membri, mantenendo la stessa dimensione del precedente. La maggior parte dei membri sono stati riconfermati, tra cui Eugenio Razzelli, che continua nel suo ruolo di presidente del Cda e figura principale della lista di maggioranza. Angelo Trocchia è ancora una volta al centro dell’attenzione come Amministratore Delegato riconfermato. Altri membri che continuano a far parte del Cda includono Melchert F. Groot, Cinzia Morelli-Verhoog, Ines Mazzilli, Gerben van de Rozenberg, Robert Polet, Katia Buja, Irene Boni, e Matthieu Brisset, quest’ultimo rappresentante della lista di Bdl Capital Management. L’introduzione di Gerben van de Rozenberg al posto di Jeffrey A. Cole rappresenta l’unico cambiamento in termini di membri del Cda.

Contemporaneamente, è stata presa una decisione unanime dall’assemblea ordinaria della controllata Safilo riguardo l’autorizzazione di operazioni di acquisto e vendita di azioni ordinarie della Safilo Group. Queste operazioni sono intese a supportare il Piano di Stock Option per il triennio 2023-2025, prevedendo la movimentazione di un massimo di 16.000.000 azioni, equivalente a quasi il 3,9% del totale delle azioni emesse dalla Safilo Group Spa.