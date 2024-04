Boeing, free cash flow negativo nel primo trimestre 2024

Boeing, il colosso aeronautico statunitense, ha annunciato i dati finanziari per i primi tre mesi del 2024, segnalando un calo del fatturato a 16,6 miliardi di dollari, l’8% in meno rispetto all’anno precedente. La compagnia ha evidenziato una riduzione delle perdite per azione a 0,56 dollari, migliorando rispetto a -0,69 dollari dell’anno scorso, e una perdita core per azione di 1,13 dollari, migliore dei -1,27 dollari precedenti.

Il resoconto finanziario sottolinea un flusso di cassa operativo negativo di 3,4 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero negativo di 3,9 miliardi di dollari, corretti. Questi dati riflettono le minori consegne del modello 737 e la messa a terra dei 737-9 da parte dei clienti.

“Abbiamo preso misure immediate per moderare la produzione del 737 e promuovere miglioramenti qualitativi,” ha dichiarato Dave Calhoun, presidente e CEO. “Sarà nostra premura consolidare i sistemi di gestione della qualità e della sicurezza, ponendo le basi per un avvenire più solido.”

Il totale del portafoglio ordini ha toccato i 529 miliardi di dollari, inclusi più di 5.600 aeromobili commerciali, indicando una direzione positiva nonostante le attuali sfide.